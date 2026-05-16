Cuốn sách Elon Musk khuyên đọc giữa chuyến thăm Bắc Kinh

Elon Musk đã chia sẻ trên X về một cuốn sách vào thời điểm đang bận rộn trong chuyến thăm Trung Quốc cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Uniladtech.

Tỷ phú Elon Musk tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 14/5. Ảnh: New York Times.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tại Trung Quốc. Đi cùng ông trong chuyến này có 16 CEO hàng đầu nước Mỹ, như Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia) hay Elon Musk (Tesla).

Chuyến thăm được chú ý với lịch trình dày đặc và những cơ hội giao thương giữa những nhà lãnh đạo kinh tế hàng đầu của hai nước.

Tuy nhiên, Elon Musk dường như vẫn tìm được thời gian để đăng tải và chia sẻ về một cuốn tiểu thuyết. Trên X, trước đây là Twitter, ông viết: “Hãy đọc cuốn sách này và tặng nó cho tất cả bạn bè của bạn. Sự tồn vong của nền văn minh phụ thuộc vào nó!”.

Cuốn sách ra mắt ngày 12/5. Ảnh: Amazon.

Cuốn sách được đề cập có tên là Suicidal Empathy: Dying To Be Kind của Gad Saad.

Lời giới thiệu cuốn sách trên Amazon viết: “Điều gì xảy ra khi xã hội nâng việc trở thành nạn nhân lên thành một đức tính, và cho rằng việc trừng phạt là tàn nhẫn? Đây là quá trình Gad Saad gọi là sự đồng cảm tự hủy (suicidal empathy). Phương Tây có thể đã nhiễm căn bệnh đó ở giai đoạn cuối…

Kết quả của quá trình này đang hiện diện khắp nơi: từ việc dung túng cho hành vi tội phạm bạo lực, bảo vệ những kẻ hiếp dâm đến việc gán cho hành vi tự vệ cái mác “độc hại”.

Quan điểm chính của cuốn sách là phê phán xã hội phương Tây vì quá chú trọng đến lòng trắc ẩn và cảm xúc. Hệ lụy của quá trình này là đối xử quá nhẹ tay với tội phạm, ưu tiên bảo vệ các nhóm yếu thế hơn là “sự thật” và luật pháp, đồng thời đang làm suy yếu trật tự xã hội.

Phản ứng từ người dùng X

Nhiều người dùng trên X đã chỉ trích bài đăng của Musk. Một người viết: “Vị tỷ phú này rao giảng về sự đồng cảm tự hủy trong khi đế chế của ông ta vận hành dựa trên lao động giá rẻ và bảo trợ từ nhà nước. Thật trớ trêu”.

Một người khác nói: “Sự tồn vong của nền văn minh phụ thuộc vào việc buộc những tỷ phú như Elon Musk phải chịu trách nhiệm”.

Chuyến đi Trung Quốc của Musk đã vấp phải sự chỉ trích từ nhiều người, trong đó có ông hoàng kinh dị Stephen King. King đã cáo buộc tỷ phú này vi phạm pháp luật sau khi Musk rời khỏi đất nước dù vẫn đang trong thời gian diễn ra phiên tòa chống lại OpenAI.

Chính Musk đã đệ đơn kiện OpenAI với số tiền 150 tỷ USD , cáo buộc họ vi phạm thỏa thuận sáng lập với ông bằng cách tái cấu trúc công ty từ việc thực hiện sứ mệnh phi lợi nhuận thành một doanh nghiệp theo đuổi lợi nhuận.