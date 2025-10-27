Nội tình mua lại, 'thay máu' Twitter của Elon Musk

Theo một cuốn sách mới về quá trình mua lại và "thay máu" nền tảng Twitter (X), tỷ phú Elon Musk đã sa thải một kỹ sư cao cấp chỉ vì người này nói bài đăng của ông không đủ sức tương tác.

Ảnh: The Independent.

Chỉ vài tháng sau khi Elon Musk mua lại công ty truyền thông xã hội X, lúc đó gọi là Twitter, ông bị cáo buộc đã sa thải một nhân viên vì nói rằng công chúng đang mất hứng thú với các bài đăng của ông.

Vụ việc xảy ra ngay sau khi tỷ phú công nghệ này mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD . Và đây cũng chỉ là một trong nhiều câu chuyện cho thấy sự hỗn loạn tại Twitter (nay là X) sau thương vụ thâu tóm của Musk. Bức tranh rối ren này đã được trình bày chi tiết trong cuốn sách mới Gilded Rage: Elon Musk and the Radicalization of Silicon Valley.

Tham vọng kiểm soát dư luận?

Tác giả cuốn sách là Jacob Silverman, một phóng viên độc lập với kinh nghiệm chuyên về công nghệ và tài chính số. Jacob đã mang đến bức tranh về thương vụ chuyển giao Twitter cho Elon Musk và những biến động nhanh chóng trong công ty này, sau khi khoảng một nửa lực lượng lao động bị sa thải, các tài khoản bị cấm trước đó được khôi phục, hệ thống kiểm duyệt nội dung bị sập và cách Musk bị cáo buộc đã biến nguồn cấp dữ liệu của Twitter thành một tấm gương phản chiếu sở thích của chính mình.

Theo The Independent (UK), cuốn sách cũng vạch rõ quyền sở hữu Twitter, nắm trong tay một nền tảng thông tin lớn đã định hình cách tiếp cận chính trị của Elon Musk và nuôi dưỡng tham vọng và kỳ vọng của tỷ phú này về khả năng định hình các cuộc tranh luận công khai. Hơn hết, động lực cho tất cả điều này là nhu cầu muốn trở nên nổi tiếng và có sức ảnh hưởng của Musk.

Đó là lý do Musk bối rối không hiểu tại sao mức độ tương tác tại các bài đăng của ông sụt giảm, trong khi ông có lượng người theo dõi rất cao. Thông tin này đã được tác giả Silverman khai thác từ báo cáo do trang tin tức trực tuyến Platformer công bố.

Cuốn sách ra mắt ngày 7/10. Ảnh: Amazon.

Vào thời điểm đó, báo cáo của Platformer cho biết Musk đã tổ chức một cuộc họp với các nhân viên cấp cao của Twitter.

Musk được cho là đã nói: “Điều này thật nực cười. Tôi có hơn 100 triệu người theo dõi vậy mà tôi chỉ nhận được vài chục nghìn lượt tương tác”.

Các kỹ sư đã cố gắng tìm hiểu lý do cho điều này trên nền tảng của chính ông và liệu sự sụt giảm lượt tương tác này có “yếu tố con người” nào không. Tuy nhiên, họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy thuật toán hệ thống nhằm vào ông.

Khi được một trong hai kỹ sư chủ chốt còn lại của công ty thông báo điều này, Musk được cho là đã phản ứng không mấy tích cực.

Ông nói với kỹ sư cấp cao, người thông tin cho ông: "Anh bị đuổi, anh bị đuổi".

Tiền đề cho sự thay đổi triệt để Twitter

Câu chuyện này được Platformer đưa tin vào năm 2023 và được đăng tải chỉ ba ngày trước một sự việc khác.

Silverman kể lại rằng, trong trận Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ năm 2023, Musk đã tweet bày tỏ sự ủng hộ dành cho đội Philadelphia Eagles. Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden cũng đã đăng một tweet tuyên bố sự ủng hộ của ông dành cho đội Philadelphia Eagles.

Theo một đoạn trích cuốn sách được đăng trên Newsweek, "tweet của Biden thu hút lượng lượt xem gấp khoảng ba lần so với Musk".

"Điều đó rõ ràng là không thể chấp nhận được đối với Musk. Tỷ phú này sau đó đã xóa tweet của mình và bay đến California sau trận đấu để yêu cầu thay đổi thuật toán của Twitter", Silverman chia sẻ thêm.

Sự cố này đã khiến Musk có ấn tượng sâu sắc rằng Twitter dường như đang hạn chế phạm vi tiếp cận độc giả của ông và phần nào lý giải cho việc ông không chấp nhận câu trả lời của viên kỹ sư cấp cao.

Bên cạnh những cơn thịnh nộ hậu trường này, Musk cũng ngày càng hành xử thất thường trong quá trình quản lý Twitter, cuốn sách chia sẻ.

Silverman viết: “Từ góc nhìn của công chúng, dường như Musk đang bị những kẻ cực đoan và hoang tưởng trên mạng Internet kết nạp vào hàng ngũ của chúng”, Silverman viết.

Khi người dùng rời bỏ nền tảng này với số lượng lớn, khiến doanh thu quảng cáo của trang web sụt giảm, Musk đã có câu nói đáng nhớ vào tháng 11/2023 rằng những ai chỉ trích bài đăng của ông “biến đi”.

Giọt nước tràn ly này dường như đã dẫn đến sự ra đi của Edward Perez, Giám đốc bộ phận liêm chính của X vào tháng 4/2024, theo cuốn sách.

“Musk là hình mẫu điển hình cho khuynh hướng phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và đại diện cho tài phiệt gây chia rẽ. Ông ấy làm suy yếu cam kết của nền dân chủ về bình đẳng cho tất cả”, Perez viết vào thời điểm đó.