Cuốn sách đang 'hot' tại Mỹ: Khui bí mật ly hôn giới thượng lưu

Khui ra bí mật về ly hôn trong giới thượng lưu, “Strangers: A Memoir of Marriage” của Belle Burden là một trong những cuốn sách ăn khách nhất năm nay tại Mỹ, theo The New Yorker.

Ảnh: Vanity Fair

Strangers: A Memoir of Marriage đã ra mắt tháng 1 năm nay và nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trong danh sách sách phi hư cấu bìa cứng của tờ New York Times. Bốn tháng sau khi xuất bản, cuốn sách vẫn luôn nằm trong top đầu bảng xếp hạng.

Trên chương trình All Things Considered của NPR, người dẫn chương trình Juana Summers đã tóm tắt sự nổi tiếng của Strangers bằng câu hỏi: “Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác bất kể bạn nói chuyện với ai, mẹ bạn, bạn bè của bạn, đồng nghiệp của bạn, tất cả đều nói: ‘Bạn nhất định phải đọc cuốn sách này’?”.

Sau một cuộc đấu giá gay cấn giành quyền chuyển thể phim, Gwyneth Paltrow được cho là sẽ đóng vai chính và làm nhà sản xuất điều hành cho bản chuyển thể trên Netflix.

Ly hôn là lời cảnh báo tài chính hôn nhân

Ngay từ chương mở đầu, độc giả đã bước vào một khung cảnh đậm chất điện ảnh. Vào một buổi tối đầu đại dịch Covid-19, sau khi gia đình Burden rời căn hộ ở Tribeca để đi cách ly tại ngôi nhà thứ hai của họ ở Martha’s Vineyard, Burden nhận được một cuộc điện thoại và phát hiện ra rằng người chồng chung sống suốt 20 năm đang ngoại tình.

Sáng hôm sau, người chồng đòi ly hôn và thậm chí không muốn chia sẻ quyền nuôi ba đứa con hay bất kỳ trách nhiệm nuôi dạy con cái nào.

Khung cảnh này mở đường cho một câu chuyện giàu cảm xúc đối với độc giả nữ khi họ hiểu về sự suy sụp khi cuộc hôn nhân kết thúc, sự hoảng loạn và đau buồn khi đột nhiên nhận ra mình không hề hiểu rõ người từng chung sống.

Chưa kể, dòng dõi của tác giả lại tô điểm cho sức hút của câu chuyện. Burden là hậu duệ của ông trùm đường sắt và vận tải biển Cornelius Vanderbilt và về phía họ ngoại, là hậu duệ của Henry Morgan Tilford, một trong những người sáng lập tập đoàn Standard Oil.

Burden thuộc dòng dõi tỷ phú và đã được thừa kế không ít từ gia đình. Ảnh: Yahoo.

Trong Strangers, Burden cũng dệt nên một câu chuyện hấp dẫn về vấn đề tài chính hôn nhân giữa hai người đều có tài sản riêng.

Giới truyền thông Mỹ đã ca ngợi cuốn sách là “một cẩm nang tuyệt vời” về những rủi ro mà phụ nữ phải đối mặt khi lui về hậu phương và nhường quyền quản lý tiền bạc cho chồng. Trong một cuộc phỏng vấn với Daily Beast, Burden nói: “Nếu có kinh nghiệm gì rút ra được từ cuốn sách của tôi, thì tôi hy vọng rằng những phụ nữ trẻ hơn hoặc những người cùng thời sẽ xem xét lại cuộc sống tài chính của họ và suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra với họ nếu cuộc hôn nhân kết thúc”.

Tờ Wall Street Journal thậm chí gọi hồi ký của Burden là “một câu chuyện cảnh báo về sự ngây thơ trong quản lý tài chính”.

Vén bức màn bí mật về thỏa thuận ly hôn

Nhưng chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Cuốn Strangers và những bài báo đưa tin xung quanh nó, câu trả lời vẫn khá mơ hồ.

Cuốn sách đề cập đến một thỏa thuận tiền hôn nhân giữa hai vợ chồng. Chồng của Burden, vào thời điểm chưa kết hôn, là một luật sư và đã khăng khăng thêm một điều khoản vào thỏa thuận tiền hôn nhân, bất chấp sự phản đối của luật sư đại diện cho Burden.

Cuốn sách được ra mắt tháng 1. Ảnh: The Everymom.

Điều khoản này quy định rằng tất cả thu nhập và đầu tư được thực hiện trong thời gian hôn nhân vẫn phải được tách biệt, trừ khi được đứng tên chung. Cặp đôi kết hôn năm 1999 và đã đồng ý chia sẻ chi phí sinh hoạt.

Tuy nhiên, Burden, sau khi nghỉ công việc luật sư để trở thành bà nội trợ, không có quyền yêu cầu chia tài sản của Davis trong trường hợp ly hôn.

Tương tự, Davis cũng sẽ không có quyền yêu cầu chia tài sản của Burden, bao gồm cả số tiền thừa kế mà bà nhận được.

Sau khi Davis đệ đơn ly hôn, Burden đã rất sốc khi phát hiện ra rằng ông ta giữ riêng thu nhập trong các tài khoản riêng biệt. Burden đã đệ đơn phản tố nhưng bị bác bỏ.

Margaret Ryznar, một giáo sư thỉnh giảng tại Trường Luật Brooklyn, chuyên về ủy thác và thừa kế, cho rằng: “Quan niệm hiện đại của chúng ta về hôn nhân là một mối quan hệ đối tác, và điều đó sẽ được phản ánh bằng việc chia thu nhập của ông ta trong vụ ly hôn. Burden đã tạo điều kiện cho chồng kiếm được số tiền đó bằng cách chăm sóc nhà cửa, chăm sóc con cái và đặt sự nghiệp của ông ta lên hàng đầu”, trong khi Davis không có vai trò gì trong việc tạo ra tài sản thừa kế của Burden.

Trong khi đó, Burden nói rằng đã sử dụng phần lớn tiền thừa kế để mua hai ngôi nhà và đề cả tên chồng vào đó. Kết quả là Davis sở hữu 50% cổ phần trong cả hai ngôi nhà và đã có ý định đòi chia nhà.

Viễn cảnh mất nhà này là một điểm quan trọng trong Strangers. “Tôi không đủ khả năng để mua lại phần của Davis trong bất kỳ ngôi nhà nào. Tôi sẽ phải bán cả hai. Các con tôi sẽ mất đi ngôi nhà mà chúng yêu quý. Tôi sẽ mất đi những gì ông bà và cha tôi đã cho tôi, đồng thời cũng phản bội họ. Tôi sẽ mất đi sự an toàn về tài chính”, Burden chia sẻ về cảm giác rơi vào vực sâu tuyệt vọng và xấu hổ.

Tuy nhiên, trong thỏa thuận ly hôn cuối cùng, Burden được liệt kê là người thụ hưởng của không dưới 5 quỹ tín thác. Ngoài những quỹ tín thác đó, bản kê khai tài sản ròng của Burden, được nộp vào tháng 12/2020, còn cho thấy bà có tài khoản riêng và 6% cổ phần trong tập đoàn Wabco với tổng giá trị của cả hai vượt quá 10 triệu USD . Tất cả tài sản này sẽ vẫn thuộc về riêng Burden trong vụ ly hôn.

Rõ ràng còn nhiều điều cần nói về “sự thật” trong cuốn hồi ký của Burden. Năm 2007, nhà thơ nổi tiếng Mary Karr đã chia sẻ rằng tự sự cá nhân “không mô tả lại lịch sử mà chỉ nói lên ký ức, không gian vốn dĩ đã bị cá nhân hóa”. Độc giả có thể cảm thông với Burden nhưng cần nhận ra hồi ký chưa phải là sự thật.