Cuối tuần này, xem trận MU - Arsenal ở đâu?

Các đơn vị phát sóng ở Việt Nam chia nhau bản quyền những giải đấu hàng đầu châu Âu. Muốn xem đủ, người dùng phải mua dịch vụ nhiều bên.

Bất chấp các tin xấu về tình hình kinh doanh, K+ vẫn giữ được bản quyền Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters.

Mùa giải bóng đá sắp khởi tranh cũng là lúc người dùng quan tâm đến kênh phát sóng chính thức. Những chương trình này hiện tương đối phân mảnh, khi mỗi nhà đài giữ cho mình một giải đấu. Để xem đầy đủ những trận cầu đỉnh cao có bản quyền, người dùng phải mua nhiều gói ứng dụng hoặc trả thêm phí bổ sung hàng tháng.

Hiện tại Ngoại hạng Anh vẫn được nắm giữ bởi nền tảng K+. Đơn vị này cho biết họ sẽ tiếp tục phát sóng giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh trong năm nay. Các sự kiện thể thao tầm cỡ như F1 (đua xe), Australian Open (Tennis), UFC… cũng được công ty này cung cấp trên kênh sóng.

Tuy nhiên gần đây, hàng loạt bình luận viên nổi tiếng của K+ thông báo ngừng làm việc. Nhiều khán giả bày tỏ lo ngại về chất lượng giải đấu sau thay đổi này. Ngoài ra, K+ cũng chia sẻ bản quyền EPL cho một số đơn vị khác trong mùa giải. Tuy nhiên, thỏa thuận dạng này hiện vẫn chưa được công bố.

Người dùng các dịch vụ OTT cũng có thể trả thêm tiền để mua “gói K+” xem bóng đá ở FPT Play, VieON, MyTV.

VTVCab nắm bản quyền nhiều giải bóng đá châu Âu. Ảnh: VTVCab.

Giải vô địch Tây Ban Nha La Liga vẫn được nắm giữ bản quyền bởi SCTV. Trong khi đó, nền tảng TV360 của Viettel vừa công bố sẽ phát sóng Bundesliga từ năm nay, độc quyền đến 2028. Với Ligue 1, Serie A, VTVCab là đơn vị giữ bản quyền mùa giải 2025-2026.

Ngoài các giải vô địch quốc gia, sự kiện cấp độ châu lục cũng được người hâm mộ quan tâm. Bản quyền 3 giải đấu của UEFA tại Việt Nam, được cung cấp bởi VTVCab và TV360.

Như vậy, nhà đài VTVCab, sở hữu ứng dụng ON là đơn vị có bản quyền đa dạng nhất, với quyền phát sóng Ligue 1, Serie A và bộ 3 Champions League, Europa League cùng Conference League. Tuy nhiên, EPL vẫn là quân bài chiến lược, được K+ độc quyền.

Năm nay, FPT Play lại chỉ phát sóng FA Cup. Đơn vị này mở rộng sang các môn mới với bóng rổ NBA và thể thao điện tử ở Esports World Cup.