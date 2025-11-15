Cuộc sống xa hoa của mỹ nhân Kiều Hân

Kiều Hân gây chú ý khi tận hưởng cuộc sống xa hoa sau khi kết hôn. Cô tạm rời showbiz, dành thời gian cho du lịch và trải nghiệm cá nhân.

Nữ diễn viên Trung Quốc Kiều Hân, 32 tuổi, thu hút sự chú ý khi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, đi du lich khắp nơi trên thế giới. Trước đó, cô được cho là đã kết hôn với bạn trai tài phiệt và tạm rời khỏi làng giải trí.

Theo 163, Kiều Hân từng xuất hiện tại Mỹ, Singapore, nhiều quốc gia châu Phi và các khu nghỉ dưỡng cao cấp ở châu Á. Đặc biệt, đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô quan sát đàn linh dương di cư trên thảo nguyên châu Phi từng gây "bùng nổ" mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Kiều Hân thường xuyên tham gia các hoạt động giải trí thượng lưu như cưỡi ngựa, chơi golf, trải nghiệm du thuyền, cùng những buổi tiệc trà và nhà hàng sang trọng. Nhiều khán giả nhận xét cô đang sống cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi lịch trình quay phim như trước đây.

Kiều Hân du lịch khắp thế giới sau khi rời showbiz. Ảnh: Instagram.

Trước đó, dù không trực tiếp xác nhận hôn nhân, Kiều Hân được cho là đã kết hôn với Lại Bách Lâm, thành viên gia tộc bất động sản Hồng Vinh Nguyên tại Thâm Quyến. Sau hôn nhân, cô chuyển sang lối sống kín đáo hơn, hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Dù vắng bóng khỏi màn ảnh từ năm 2023, Kiều Hân vẫn giữ được sức hút đáng kể. Những thay đổi trong lựa chọn cuộc sống của cô gây nhiều tranh luận, nhưng phần lớn ý kiến cho rằng nữ diễn viên đang tận hưởng giai đoạn phù hợp với mong muốn cá nhân.

Kiều Hân, sinh năm 1993, bắt đầu sự nghiệp từ năm 2012 và được biết đến rộng rãi nhờ vai Quan Tước Nhĩ trong Hoan Lạc Tụng (2016). Sau đó, Kiều Hân tham gia nhiều dự án như Hoan Lạc Tụng 2, Lang Nha Bảng và Vinh Quang Bình Phàm...

Dù thường được nhắc đến với hình ảnh “mỹ nhân 9X có gia thế”, Kiều Hân chưa từng xác nhận điều này. Một số nguồn cho rằng cô lớn lên trong gia đình khá giả, nhưng cũng có thông tin nói về việc phần lớn tài sản thuộc về cha dượng làm bất động sản.