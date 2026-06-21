Cuộc sống hiện tại của Mạc Văn Khoa

Trên trang cá nhân, Mạc Văn Khoa vừa chia sẻ loạt ảnh cùng gia đình đi du lịch, nghỉ dưỡng ở Hạ Long. Ngoài vợ chồng nam diễn viên cùng con gái Minnie, bố mẹ của anh và một số người thân cũng có mặt trong chuyến đi. "Một kỷ niệm thật đẹp vào hè năm nay", Mạc Văn Khoa chú thích.

Thời gian qua, diễn viên Út Lan hay khoe ảnh đi chơi, nghỉ dưỡng cùng gia đình. Anh cũng vừa tổ chức kỷ niệm 4 năm ngày cưới vào hôm 5/6. Mạc Văn Khoa chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình tứ bên bà xã Thảo Vy.

Sau 4 năm về chung nhà, Mạc Văn Khoa và Thảo Vy có một tổ ấm viên mãn bên con gái nhỏ. Cặp đôi đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, không ngần ngại tương tác, bày tỏ tình cảm với nửa kia trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc vui vẻ, nhí nhố của gia đình Mạc Văn Khoa được anh chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả thích thú.

Cách đây ít ngày, Mạc Văn Khoa gây chú ý khi chia sẻ clip khoe vườn cây sai trĩu quả của gia đình anh tại Hải Phòng. Diễn viên xuất hiện với trang phục đời thường giản dị, hào hứng chia sẻ về việc trồng nhiều loại cây trái như mít, ổi, nhãn, xoài, thanh long cùng nhiều loại rau xanh.

Ngôi sao Siêu lừa gặp siêu lầy cho biết vườn cây được trồng trong khuôn viên nhà sàn của gia đình. Thỉnh thoảng, anh lại đưa vợ và con gái về quê tận hưởng cuộc sống nông thôn dân dã, hòa mình với thiên nhiên. Mạc Văn Khoa thích cảm giác dạo quanh vườn, tự tay hái trái cây ăn ngay tại chỗ.

Mạc Văn Khoa sinh năm 1992 tại Hải Dương (nay là Hải Phòng). Anh xuất thân trong một gia đình làm nông, ấp ủ ước mơ trở thành diễn viên từ bé. Trải qua hành trình khá chật vật, tên tuổi Mạc Văn Khoa mới đến gần với khán giả. Dù không có lợi thế ngoại hình nổi bật, nam diễn viên lại tạo được thiện cảm với nét hài hước, duyên dáng. Anh xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh ăn khách như Cua lại vợ bầu, Lật mặt 4 hay Lật mặt 5...

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.