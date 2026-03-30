Cuộc đại thanh lọc của Nokia

Hơn 14.000 nhân viên của Nokia trên toàn thế giới sắp mất việc khi gã khổng lồ thiết bị mạng tiến hành tái cấu trúc toàn diện bộ máy.

Đây là cuộc tái cơ cấu lớn nhất từ trước đến nay của Nokia. Ảnh: Lehtikuva.

Nokia đang trải qua đợt tái cấu trúc quyết liệt nhất trong nhiều năm qua. Theo báo cáo từ Economic Times, công ty dự kiến cắt giảm khoảng 20% tổng lực lượng lao động trên toàn cầu - tương đương khoảng 14.000 vị trí bị xóa bỏ. Động thái này đưa quy mô nhân sự của hãng xuống còn khoảng 72.000-75.000 người.

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định khắc nghiệt này là sự chững lại của thị trường thiết bị 5G toàn cầu. Tại các thị trường trọng điểm như Ấn Độ, doanh thu của Nokia đã ghi nhận mức sụt giảm đáng kể. Cụ thể, trong quý cuối năm 2025, doanh thu thuần của hãng tại quốc gia này đã giảm tới 15% so với cùng kỳ năm trước.

Việc thắt chặt chi tiêu của các nhà vận hành mạng viễn thông đã buộc Nokia phải tìm cách tối ưu hóa bộ máy. Công ty đặt mục tiêu tiết kiệm tới 1,2 tỷ Euro (khoảng 1,38 tỷ USD ) vào cuối năm 2026. Đây được xem là bước đi "đau đớn" nhưng cần thiết để duy trì biên lợi nhuận trong bối cảnh kinh tế đầy biến động.

Đi kèm với đợt sa thải quy mô lớn là những thay đổi quan trọng trong bộ máy lãnh đạo, đặc biệt là tại khu vực Nam Á. Từ ngày 1/4, bà Vibha Mehra sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò Giám đốc quốc gia (Country Manager) tại Ấn Độ. Trong khi đó, ông Samar Mittal sẽ dẫn dắt mảng kinh doanh doanh nghiệp, tập trung vào các giải pháp đám mây và trí tuệ nhân tạo.

Hồi đầu tháng 2, huyền thoại Nokia N8 bất ngờ được "hồi sinh" nhờ một bản cập nhật phần mềm do người hâm mộ phát triển. Ảnh: N8 Reborn.

Sự chuyển dịch này cho thấy Nokia không chỉ đơn thuần cắt giảm nhân sự để tiết kiệm tiền. Họ đang cố gắng loại bỏ các vị trí chồng chéo phát sinh sau các đợt sáp nhập trước đó để xây dựng một bộ máy tinh gọn, linh hoạt hơn.

Mặc dù cắt giảm mạnh ở các mảng viễn thông truyền thống, Nokia lại đang âm thầm đổ vốn vào các công nghệ tương lai. Việc mua lại công ty mạng quang Infinera của Mỹ với giá 2,3 tỷ USD là minh chứng rõ nhất cho chiến lược này. Hãng đang chuyển trọng tâm từ hạ tầng di động thuần túy sang các giải pháp trung tâm dữ liệu và mạng quang phục vụ cho sự bùng nổ của AI.

Các chuyên gia phân tích nhận định, sự sụt giảm ở mảng mạng di động đang được bù đắp phần nào bởi sự tăng trưởng của mảng mạng quang. Nhu cầu về băng thông rộng và xử lý dữ liệu AI đang mở ra một cánh cửa mới cho Nokia, dù con đường chuyển dịch này đầy rẫy thách thức.

“Chúng tôi đang thực hiện những hành động kiên quyết để điều chỉnh chi phí phù hợp với thị trường, đồng thời bảo vệ năng lực đầu tư vào nghiên cứu và phát triển”, báo cáo của hãng cho biết.

Cuộc đại thanh lọc lần này đánh dấu một chương mới của Nokia. Từ một công ty tập trung vào phần cứng viễn thông, hãng đang nỗ lực lột xác để trở thành một thực thể công nghệ tập trung vào phần mềm và hạ tầng dữ liệu cao cấp.