Cùng là ăn ốc, mỗi miền lại ‘ghiền’ một kiểu hương vị riêng

Cùng là món ốc, nhưng ở mỗi miền Bắc - Trung - Nam lại mang sắc thái khác biệt, từ cách nêm nếm, phương pháp chế biến đến cả thói quen thưởng thức.

Sở hữu đường bờ biển dài cùng mạng lưới sông ngòi dày đặc, Việt Nam có nguồn hải sản dồi dào, trong đó các loại ốc được ưa chuộng nhờ sự đa dạng trong cách chế biến. Mỗi loại ốc mang một hương vị riêng, từ ngọt thanh, béo bùi đến đậm đà, phù hợp nhiều kiểu chế biến như luộc, hấp, xào, nướng hay nấu cháo.

Cùng với sự phát triển và giao thoa ẩm thực, món ốc ở các vùng miền cũng ngày càng đặc sắc. Nhiều quán chủ động kết hợp nguyên liệu, gia vị và cách chế biến từ nơi khác để tạo ra trải nghiệm mới mẻ, đáp ứng đa dạng nhu cầu. Dù vậy, mỗi miền vẫn giữ được dấu ấn riêng trong cách nêm nếm, pha nước chấm hay các món ăn kèm, góp phần tạo nên sự phong phú trong cách thưởng thức ốc của Việt Nam.

Ốc miền Bắc

Các món ốc miền Bắc nổi tiếng với phong cách chế biến đơn giản để giữ trọn vị ngọt tự nhiên của nguyên liệu. Ốc thường được đem hấp cùng sả, gừng hoặc lá chanh, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa mà không lấn át vị thịt bên trong. Khi ăn, phần thịt ốc nóng hổi được khều ra, chấm trong bát nước chấm pha vừa tay, tạo nên trải nghiệm không quá cầu kỳ nhưng đủ cuốn hút.

Nước chấm được xem là “linh hồn” của món ăn, góp phần tạo nên dấu ấn. Mỗi quán lại có công thức pha chế riêng, nhưng đều hướng đến sự hài hòa, vừa miệng. Đó là sự kết hợp giữa vị chua nhẹ của quất, cay nồng của ớt tươi, hương thơm của gừng và lá chanh, tạo nên tổng thể vừa vặn.

Ốc miền Trung

Nếu món ốc ở miền Bắc mang lại cảm giác thanh nhẹ, thì miền Trung gây ấn tượng với thực khách bằng hương vị mạnh mẽ. Phần nào chịu ảnh hưởng từ khí hậu, các món ăn nơi đây thường được nêm nếm đậm đà xen lẫn vị cay thể hiện qua cách sử dụng nhiều gia vị như sả, nghệ, ớt trong quá trình chế biến ốc. Không chỉ tạo màu sắc bắt mắt, những nguyên liệu này còn mang đến mùi thơm và vị cay nồng khó quên.

Một trong những món phổ biến là ốc hút, được chế biến từ các loại ốc nhỏ như ốc gạo, ốc đinh... Sau khi được làm sạch, phần đầu ốc được đập nhẹ để tạo lỗ dễ hút, rồi đem xào cùng sả, ớt, gừng và nước mắm. Khi thưởng thức, thực khách hút phần thịt ốc ra khỏi vỏ, đồng thời cảm nhận vị nước sốt cay nồng, đậm đà thấm đều trong từng con ốc. Ngoài ốc hút, các món như nghêu xào cay cũng là lựa chọn quen thuộc, góp phần tạo nên nét đậm đà đặc trưng của ẩm thực miền Trung.

Ốc miền Nam

Ở miền Nam, các món ốc trở nên đa dạng và giàu tính biến tấu trong cách chế biến. Các loại sốt như nước cốt dừa, sốt me, sốt trứng muối, sốt phô mai hay sốt bơ thường xuyên xuất hiện trong thực đơn, kết hợp linh hoạt với nhiều loại ốc, mang đến trải nghiệm phong phú.

Cùng với đó, cách chế biến cũng đa dạng không kém, từ rang muối, xào bơ tỏi đến nướng mỡ hành hay sốt cay, mỗi món đều mang một màu sắc riêng. Nhiều món còn được ăn kèm bánh mì để chấm phần nước sốt đậm vị, trở thành cách thưởng thức quen thuộc. Sự biến tấu từ nguyên liệu đến cách nêm nếm tạo nên thực đơn ốc đa dạng, phù hợp với khẩu vị khác nhau của thực khách.

Từ một món ăn dân dã, ốc dần trở thành lựa chọn được nhiều thực khách yêu thích nhờ cách chế biến và hương vị đặc trưng ở mỗi vùng miền. Miền Bắc mang đến món ăn nhẹ nhàng và tự nhiên, miền Trung tạo dấu ấn bằng vị đậm và cay, trong khi miền Nam lại chinh phục thực khách bằng sự đa dạng. Mỗi phong cách đều có sức hút riêng, góp phần tạo nên bức tranh ẩm thực phong phú của Việt Nam.

