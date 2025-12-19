Cục Quản lý Dược thu hồi số công bố loạt mỹ phẩm nổi tiếng

Cục Quản lý Dược thu hồi 14 số tiếp nhận công bố mỹ phẩm của hai doanh nghiệp, sau khi các đơn vị đề nghị rút tự nguyện vì không còn nhu cầu kinh doanh.

Cục Quản lý Dược vừa thu hồi số tiếp nhận công bố của nhiều mỹ phẩm nhập khẩu, trên cơ sở đề nghị tự nguyện từ các doanh nghiệp liên quan. Ảnh minh họa: Freepik.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi 10 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp cho các sản phẩm do Công ty cổ phần Tập đoàn ISC (có địa chỉ tại tầng 6, Tòa nhà Dầu khí, số 2 đường 30-4, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng, mã số doanh nghiệp 0401837148) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Lý do thu hồi được Cục Quản lý Dược nêu rõ là doanh nghiệp đề nghị thu hồi tự nguyện, vì không còn nhu cầu kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố trước đó.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn ISC và giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện.

Các sản phẩm bị thu hồi đều mang nhãn hiệu BAD LAB, do L&S Cosmetics and Toiletries (M) Sdn. Bhd. sản xuất, tại địa chỉ No. 6 & 8, Jalan Jasmine 5, Bukit Beruntung Industrial Park, 48300 Rawang, Selangor, Malaysia. Cụ thể:

BAD LAB Water-based Pomade Medium & Glossy - Số tiếp nhận: 294701/25/CBM P-QLD

BAD LAB LOCK & LOAD Solid Texture Hair Wax - 294703/25/CBM P-QLD

BAD LAB 3-In-1 Hair, Face & Body Cleaner - 294706/25/CBM P-QLD

BAD LAB SLICK RICK Styling Hair Water Gel - 294726/25/CBM P-QLD

BAD LAB COLT 45 Soft Texture Hair Wax - 294727/25/CBM P-QLD

BAD LAB DYNAMO Water-based Hair Cream - 294729/25/CBM P-QLD

BAD LAB HAMMERED Roll-on Deodorant - 294730/25/CBM P-QLD

BAD LAB Energising Facial Cleanser - 294728/25/CBM P-QLD

BAD LAB LIKE A BOSS Sculpting Hair Clay - 294764/25/CBM P-QLD

BAD LAB HEADBANGER Cooling Roll-on Deodorant - 294765/25/CBM P-QLD

Sản phẩm BAD LAB LOCK & LOAD Solid Texture Hair Wax. Ảnh: Carousell.

Cùng ngày, đơn vị này cũng ban hành quyết định thu hồi 4 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Thủy Sơn, địa chỉ tại số 186, tổ 7, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội. Doanh nghiệp có mã số 0105113635, là đơn vị chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi được Cục Quản lý Dược nêu rõ là doanh nghiệp có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện 6 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm. Tuy nhiên, cơ quan quản lý chỉ thực hiện thu hồi 4 số còn hiệu lực, bởi 2 số tiếp nhận còn lại (51801/17/CBMP-QLD và 51800/17/CBMP-QLD) đã hết hiệu lực trước đó.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Thủy Sơn cùng Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện quyết định này.

Các sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố gồm:

DR4 Glutathione Whitening Mask Pack - Số tiếp nhận: 190372/22/CBMP-QLD

DR4U Retinol Hydrating Mask Pack - Số tiếp nhận: 190373/22/CBMP-QLD (Cùng do Edenfarm Co., Ltd – Hàn Quốc sản xuất)

Verpia Collagen Eye Cream - Số tiếp nhận: 198976/23/CBMP-QLD (Nhà sản xuất: Juno Cosmetics Co., Ltd, Hàn Quốc)

Algeo Glutathione Tone Up Sun Cream - Số tiếp nhận: 203719/23/CBMP-QLD (Nhà sản xuất: SL Cosmetic Co., Ltd, Hàn Quốc)

Cục Quản lý Dược khuyến cáo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện quyết định thu hồi, đảm bảo công tác quản lý mỹ phẩm theo đúng quy định hiện hành.