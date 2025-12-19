Bác sĩ TP.HCM thành 'thở sửa ổ khóa' ngay trong phòng mổ

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình vừa tiếp nhận một trường hợp hy hữu khi bé trai bị kẹt ngón cái tay trái vào ổ khóa tại nhà. Ê-kíp phẫu thuật phải gây mê và tháo khóa trực tiếp để cứu ngón tay cho bệnh nhi.

Bệnh nhi đến bệnh viện trong tình trạng ngón cái kẹt vào ổ khoá. Ảnh: BVCC.

Đại diện Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TP.HCM) cho biết đơn vị vừa xử trí thành công một ca tai nạn sinh hoạt hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh nhân là bệnh nhi N.M.T., nhập viện trong tình trạng ngón cái tay trái dính chặt vào ổ khóa.

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 17h45 ngày 18/12, trong lúc chơi ở nhà, bé T. tự đưa tay vào ổ khóa và bị kẹt ngón cái. Gia đình đã nhanh chóng đưa trẻ đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình lúc 18h45, mang theo cả ổ khóa vẫn còn gắn chặt trên ngón tay.

Tại khoa Chỉnh hình Nhi, các bác sĩ xác định đây là trường hợp khó xử trí vì ổ khóa kim loại ôm chặt phần mềm ngón tay. Sau khi gây mê cho bệnh nhi, bác sĩ và điều dưỡng phải trực tiếp thao tác tháo ổ khóa, vừa đảm bảo an toàn cho phần mềm, gân và xương của ngón tay.

Ê-kíp mổ bao gồm bác sĩ chuyên khoa II Đậu Thế Canh, khoa Chỉnh hình Nhi và bác sĩ gây mê Bùi Thị Nguyên Ái cùng các kỹ thuật viên, điều dưỡng. Bác sĩ Thế Canh và điều dưỡng dụng cụ trở thành "thợ sửa ổ khóa" để giải cứu ngón tay cho bé.

Rất may, sau khi tháo thành công ổ khóa, ngón cái tay trái của bệnh nhi chỉ bị dập phần mềm, không gãy xương, không tổn thương gân. Ngón tay được bảo tồn hoàn toàn và tiếp tục theo dõi hồi phục.

PGS.TS Võ Quang Đình Nam, Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi, cho biết trẻ nhỏ hiếu động, tò mò, thích khám phá nên dễ gặp những tai nạn sinh hoạt tưởng chừng đơn giản nhưng tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng. Bác sĩ Nam khuyến cáo phụ huynh, bảo mẫu và các cơ sở mầm non cần tăng cường giám sát trẻ, đồng thời rà soát, kiểm tra các vật dụng trong gia đình và nhà trường để hạn chế rủi ro.

Cùng quan điểm, bác sĩ chuyên khoa II Võ Hòa Khánh,Trưởng phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện, cho biết Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình từng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị kẹt ngón tay vào cửa, bu lông, nhẫn, máy ép… do bất cẩn trong sinh hoạt. Từ thực tế này, bác sĩ khuyến cáo các gia đình cần kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế ổ khóa, bản lề khi có dấu hiệu kẹt hoặc lỏng; đóng mở cửa nhẹ nhàng, tránh dùng lực mạnh; không để trẻ nghịch ổ khóa.

Ngoài ra, việc hướng dẫn, giáo dục trẻ về nguy cơ kẹt tay tại ổ khóa, khe cửa, thang máy… cũng được xem là biện pháp quan trọng để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc tương tự.