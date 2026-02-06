Cục CSGT: Sẽ điều chuyển khỏi lực lượng cán bộ biểu hiện nhũng nhiễu

Theo Cục CSGT, mọi phản ánh về cán bộ chiến sĩ có biểu hiện nhũng nhiễu sẽ được tiếp nhận, xác minh, xử lý nghiêm, trong đó có biện pháp điều chuyển khỏi lực lượng.

Ngày 6/2, đại diện Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2025, Cục CSGT đề nghị xem xét xử lý kỷ luật và điều chuyển khỏi lực lượng CSGT 39 cán bộ chiến sĩ thuộc Cục và Phòng CSGT công an các địa phương do vi phạm quy trình công tác.

Số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng CSGT và Trưởng phòng CSGT công an các tỉnh, thành.

Trong đó, đơn vị thực hiện kỷ luật với 9 cán bộ, điều chuyển khỏi lực lượng CSGT 18 cán bộ, đề nghị xem xét xử lý với 12 cán bộ.

Theo đại diện Cục CSGT, trong quá trình xử lý vi phạm, nếu phát hiện các trường hợp cán bộ chiến sĩ CSGT có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, người dân có thể phản ánh qua các kênh tiếp nhận thông tin: Số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT hoặc Trưởng phòng CSGT Công an các tỉnh thành phố, Fanpage Facebook Cục CSGT; App VNeTraffic.

"Chúng tôi tiếp nhận xác minh xử lý nghiêm, nếu đúng như phản ánh sẽ điều chuyển cán bộ khỏi lực lượng CSGT và xử lý theo quy định về xử lý kỷ luật cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân", đại diện Cục CSGT khẳng định.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, qua thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Cục CSGT nhận thấy còn rất nhiều hành vi vi phạm. Cụ thể, về nồng độ cồn có từ 2.700 đến 5.000 trường hợp vi phạm mỗi ngày, xe vận tải vi phạm có từ 700 đến 1.000 trường hợp mỗi ngày...

Nhiều chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải bất chấp quy định của pháp luật để chở quá tải, cơi nới thành thùng xe, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ, bất tuân quy tắc giao thông.

Cán bộ CSGT kiểm tra phương tiện.

Trong khi đó, tổng số xe tải trong cả nước chỉ chiếm 31% so với tổng số xe ô tô, 2,8% so với tổng số xe cơ giới đường bộ (ô tô, mô tô, xe gắn máy). Tính riêng trong năm 2025, tai nạn giao thông liên quan ô tô tải (xe tải, xe đầu kéo, tải ben...) chiếm 26% so với tổng số vụ tai nạn, 32,8% so với tổng số người chết; 21,3% so với tổng số người bị thương.

"Nghĩa là cứ 10 vụ tai nạn giao thông xảy ra thì có gần 3 vụ liên quan xe tải, làm 3 người chết, hai người bị thương. Đây là con số báo động cần phải ngăn chặn kịp thời", đại diện Cục CSGT thông tin.

Do đó, Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ trong toàn quốc việc kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào xử lý vi phạm nồng độ cồn, phương tiện vận tải hàng hoá, hành khách, các hành vi càn quấy trên đường như chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, "bốc đầu".

Việc xử lý sẽ không trùng xuống (liên tục là cao điểm, để biến cao điểm là bình thường hàng ngày) đến khi người tham ra giao thông, nhất là lái xe kinh doanh vận tải phải có được thói quen tốt chấp hành pháp luật, tuân thủ các quy tắc giao thông.

Hành động đẹp của trung tá CSGT hy sinh ở Thái Nguyên Trung tá Lao Hoàng Hải cùng đồng đội trực tiếp mở đường, đưa bệnh nhân nguy kịch đi cấp cứu vào tháng 8/2025.