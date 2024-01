Cú trượt của Chris Evans

Sau chia tay chiếc khiên gắn liền với Captain America, Chris Evans chưa có nổi một vai diễn đủ sức thuyết phục giới phê bình và khán giả.

Page Six đưa tin gần đây Chris Evans tháp tùng vợ Alba Baptista đến dự bữa tiệc thân mật cùng cặp Robert Pattinson - Suki Waterhouse tại Los Angeles (Mỹ). Nguồn tin cho biết, tài tử dành khoảng thời gian đầu năm để nghỉ ngơi, trước khi bước vào guồng công việc mới.

Trải qua một năm không mấy thành công khi các tác phẩm anh góp mặt đều bị chê tơi tả kịch bản và nội dung, Evans được kỳ vọng tạo ấn tượng trong thời gian sắp tới.

Thất bại liên tiếp của Chris Evans

Sau chia tay nhân vật biểu tượng Steve Rogers/Captain America của MCU, Chris Evans đến nay chưa có nổi vai diễn đủ khiến khán giả trầm trồ. Tất cả dự án anh đóng, hoặc lồng tiếng trong thời gian qua đều vấp tranh cãi.

Từ phim hoạt hình Lightyear hứng "gạch đá" bởi nụ hôn đồng tính, đến The Grey Man - phim hành động kinh dị chiếu trên Netflix - bị chê kịch bản vay mượn, là phiên bản lỗi của loạt phim về James Bond, Bourne hay John Wick. Ở tác phẩm này, Evans thể hiện nhân vật phản diện Lloyd Hansen. Lối diễn hài hước, châm biếm của anh không cứu nổi tựa phim bị Metro UK chê là "ru ngủ" khán giả.

Phát hành hồi tháng 4/2023, Ghosted bị The Guardian nhận xét "nội dung đơn giản nhưng cách xử lý lộn xộn", khiến người xem cực kỳ khó chịu. Sau Knives Out và The Grey Man, đây là phim thứ 3 Evans đóng cặp cùng Ana de Armas. Dẫu vậy, chuyện tình đẹp của họ trên phim hoàn toàn bị lấn át bởi loạt cảnh hành động đi vào lối mòn.

Giới phê bình nhận định việc đạo diễn Dexter Fletcher chọn "tell" (kể lể) thay vì "show" (thể hiện) các tình tiết khiến mạch phim lê thê, khó hiểu. Kết quả, Ghosted chỉ được trang IMDb chấm 5.8/10 điểm - thấp nhất trong số các phim Evans và Armas từng hợp tác. Chính Evans cũng thừa nhận phim sẽ hay hơn nếu được làm khác đi.

"Đó là lỗi của phim chứ không nằm ở sự khó tín của khán giả", tài tử chia sẻ trên GQ.

Chris Evans và Ana de Armas đóng đôi tình nhân Cole Turner và Sadie Rhodes trong Ghosted. Ảnh: Billboard.

Phim tội phạm thuộc thể loại giật gân Pain Hustlers ra mắt vào tháng 9/2023, được kỳ vọng ăn khách nhờ sở hữu kịch bản mới lạ dưới bàn tay nhào nặn của David Yates - người từng khẳng định tên tuổi qua loạt Harry Potter. Nhưng đáng tiếc, dự án có kinh phí đầu tư 50 triệu USD chỉ kéo dài chuỗi phim gây ngán ngẩm của Evans.

Pain Hustlers chỉ đạt độ "tươi" 23% trên Rotten Tomatoes. Trang IMDb chấm phim này 6,4/10 điểm, chê kịch bản thiếu sáng tạo, đầy sạn sáo rỗng.

"Cách thực hiện hời hợt khiến Pain Hustlers thất bại. Tuy nhiên, phim ghi nhận khả năng diễn xuất ổn của dàn cast Emily Blunt, Chris Evans. Có những đánh giá rằng chất lượng phim chỉ ngang bằng với một 'bộ phim cuối tuần', nghĩa là không hay và cũng không quá tệ", trang BGR bình luận.

Việc liên tiếp có nhiều tác phẩm nhận "cà thối" chính là hồi chuông báo động về sự nghiệp đang trượt dốc của Evans. Điều này cũng cho thấy, khi bước chân khỏi Vũ trụ Điện ảnh Marvel, tài tử vẫn loay hoay trong việc tìm ra kịch bản và ê-kíp phù hợp.

Kỳ vọng vào những dự án sắp tới

Screenrant đưa tin kể từ tháng 11 năm ngoái, Chris Evans bắt tay đạo diễn Jake Kasdan thực hiện dự án mới mang tên Red One. Quá trình ghi hình phim này gần như đã hoàn tất và đang được xử lý hậu kỳ, dự kiến ra rạp vào tháng 11.

Red One chứng kiến lần đầu Evans kết hợp cùng người hùng cơ bắp The Rock, hứa hẹn mang đến sự thú vị cho khán giả. Nhà sản xuất tiết lộ phim chứa yếu tố hài, phiêu lưu của thể loại kỳ nghỉ, đồng thời so sánh Red One với Hobbs & Shaw và Guardians of the Galaxy. "Phim sở hữu yếu tố thần thoại điên rồ", ông nói thêm.

Chris Evans kết hợp cùng The Rock trong phim Red One. Ảnh: IMDb.

Theo The Cinemaholic, 2024 là năm cực kỳ bận bịu của Evans khi xuất hiện trong nhiều dự án lớn. Sắp tới, anh còn tham gia phim tiểu sử về diễn viên thuộc thế hệ vàng Gene Kelly.

Ngoài vai chính, Evans tham gia sản xuất cùng Mark Kassen và Rian Johnson. Dự án này là cuộc tái hợp đầu tiên giữa Evans, Johnson và Bergman kể từ Knives Out (2019).

Trong khi đó, đạo diễn tài ba Scott Derrickson đã lên kế hoạch cho bộ phim tiếp theo, Bermuda, với nhân vật trung tâm sẽ do Evans đảm nhận. Hiện chưa có thêm thông tin về vai diễn của tài tử 43 tuổi, song Derrickson tiết lộ đang làm việc cùng biên kịch C. Robert Cargill để hoàn thiện kịch bản.

"Loại cây kỳ lạ trong cửa hàng hoa ở trung tâm thành phố đã thuyết phục người học việc hiền lành giúp nó sống sót và phát triển bằng những phương pháp khủng khiếp". Đó dòng mô tả hấp dẫn về Little Shop of Horrors - phiên bản làm lại từ tác phẩm năm 1986, do Warner Bros. sản xuất.

Dự án được phát triển trong vài năm bởi nhà sản xuất truyền hình Greg Berlanti. Với phim này, Evans cực kỳ hào hứng khi diễn xuất cùng minh tinh Black Widow, bạn thân của anh.

Trả lời phỏng vấn MTV News, Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2022 cho biết việc quay phim đáng nhẽ đã bắt đầu từ lâu, nhưng dịch Covid-19 làm phát sinh vấn đề kinh phí.

Chris Evans muốn tiếp tục công việc đạo diễn. Ảnh: People.

Cuối năm 2023, Evans tiết lộ với GQ rằng anh được truyền cảm hứng bởi ngôi sao Hollywood Seth Rogen, cũng như chia sẻ về kế hoạch tiếp tục ngồi ghế đạo diễn. Tờ The Cinemaholic có đoạn viết về việc này: "Sẽ rất thú vị khi thấy Chris Evans dùng sức ảnh hưởng hậu Marvel để mở rộng sự nghiệp đạo diễn, miễn là anh ấy không từ bỏ hoàn toàn diễn xuất".

Sau hàng loạt tác phẩm kém chất lượng, người hâm mộ đặt niềm tin Evans sẽ rút kinh nghiệm cho các dự án trong tương lai gần. Một số bình luận trên diễn đàn phim nói rằng trong năm 2024, họ chờ đợi nhất màn tung hứng của Evans và The Rock ở Red One.

Bên cạnh đó, khả năng tái xuất MCU của Evans cũng được nhắc tới. Thực tế có nhiều suy đoán về việc liệu Evans trở lại vai diễn từng giúp anh vươn tầm sao hạng A hay không. Nhưng không dưới một lần, người trong cuộc đã đập tan mọi đồn đoán. "Sam Wilson sẽ là Captain America", Chris Evans nhấn mạnh trên Hollywood Reporter.