Nana xóa hàng chục hình xăm

Nana tiết lộ đã thực hiện 30 lần xóa xăm. Nữ diễn viên khuyên khán giả cần suy nghĩ kỹ trước khi đi xăm hình.

Trong video có tựa đề Hỏi & Đáp trên trang YouTube cá nhân, Nana thẳng thắn chia sẻ với người hâm mộ về hành trình xóa xăm của mình. Nữ diễn viên sinh năm 1991 cho biết cô quyết định xóa loạt hình xăm lớn nhỏ sau khi nghe lời khuyên từ mẹ. Dẫu vậy, cô giữ hình xăm số 1968 do có ý nghĩa liên quan tới mẹ cô.

"Tôi nghĩ mình đã trải qua hơn 30 buổi thực hiện xóa xăm, chia nhỏ từng hình thành nhiều vùng khác nhau. Tôi vẫn đang trong quá trình này và không chắc mình sẽ cần thêm bao nhiêu buổi nữa, nhưng chúng đã mờ đi đáng kể đến mức tôi không cần phải che nữa”, Nana nói.

Từ trải nghiệm xóa hình xăm, cô khuyên khán giả: "Tôi đã đăng video về quá trình này trên kênh của mình và tôi có thể cho bạn biết rằng việc xóa hình xăm đau hơn nhiều so với việc xăm hình. Tôi khuyên bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi xăm và nếu cần, hãy chọn hình xăm mỏng và nông nếu bạn định xóa sau này".

Nana chia sẻ với người hâm mộ về hành trình xóa xăm của mình. Ảnh: NA( )NA.

Song, Nana cho biết cô không hối hận khi xăm hình khi trước bởi đó là cách cô chữa lành bản thân. Ngoài ra, cô tiết lộ giữ lại hình xăm 1968 ở mắt cá chân phải:“Hình xăm đó nhắc tôi nhớ đến mẹ tôi, và tôi muốn giữ nó”.

Năm 2022, Nana gây chú ý khi xuất hiện với hình xăm phủ kín cơ thể tại buổi giới thiệu bộ phim Confession. Tháng 8/2023, nữ diễn viên bắt đầu xóa hình xăm sau cuộc trò chuyện với mẹ.

Nana tên thật là Im Jin Ah, sinh năm 1991. Cô từng làm người mẫu, đạt thứ hạng cao trong cuộc thi Asia Pacific Super Model Contest 2009. Cùng năm, người đẹp lấn sân âm nhạc, trở thành một mảnh ghép trong nhóm After School.

Sau đó, Nana khởi động sự nghiệp diễn xuất với vai phụ trong phim The Good Wife. Từ đó tới nay, mỹ nhân sinh năm 1991 góp mặt trong nhiều dự án có tiếng như Justice, Vòng xoáy lừa đảo, Kill it, Into the Ring... Hai năm liên tiếp (2014 và 2015), Nana đứng đầu bảng xếp hạng 100 người đẹp nhất thế giới do tạp chí TC Candler bình chọn.