Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cú sốc với Chelsea

  • Thứ sáu, 17/10/2025 17:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chelsea vừa nhận tin dữ khi Cole Palmer phải nghỉ thi đấu thêm 6 tuần nữa vì chấn thương háng dai dẳng.

Palmer tiếp tục nghỉ thi đấu dài hạn.

Palmer rời sân chỉ sau 20 phút ở trận thua 1-2 trước MU hôm 20/9, và từng được HLV Enzo Maresca kỳ vọng trở lại vào tháng 11. Tuy nhiên, trong phát biểu mới nhất trước chuyến làm khách tại Nottingham Forest vào ngày 18/10, Maresca thừa nhận: "Tôi đã sai. Không may, cậu ấy sẽ phải nghỉ thêm 6 tuần".

HLV người Italy cũng nhấn mạnh Palmer vẫn chưa cần phẫu thuật: "Chúng tôi chỉ cố gắng bảo vệ Palmer tối đa. Đội ngũ y tế không phải là phù thủy. Chúng tôi hy vọng 6 tuần là đủ, nhưng sẽ theo dõi cậu ấy từng bước, từng tuần. Palmer hiện trông rất tốt, thư giãn và nỗ lực hồi phục".

Sáu tuần vắng mặt đồng nghĩa Palmer bỏ lỡ 9 trận đấu quan trọng của Chelsea, trong đó có các cuộc đối đầu với Tottenham và Barcelona. Nếu mọi chuyện thuận lợi, anh có thể trở lại trong trận gặp Arsenal tại Stamford Bridge ngày 30/11.

Chấn thương của Palmer cũng khiến Palmer tiếp tục vắng mặt ở đội tuyển Anh trong tháng 11, bỏ lỡ các trận gặp Serbia và Albania. HLV Thomas Tuchel thừa nhận lo ngại tình trạng háng của Palmer có thể trở thành mạn tính.

Ngoài Palmer, Chelsea còn đau đầu với các ca chấn thương khác. Trung vệ Benoit Badiashile sẽ nghỉ đến tháng 12 vì vấn đề cơ bắp, trong khi Moises Caicedo, Enzo Fernandez và Pedro Neto chưa ra sân tập và khả năng vắng mặt ở trận gặp Nottingham Forest.

Chelsea đang phải đối mặt với thử thách nhân sự nghiêm trọng khi các cầu thủ chủ chốt liên tiếp gặp vấn đề, còn mùa giải sắp bước vào giai đoạn khốc liệt.

'Gã điên' Diego Costa Diego Costa tái hiện hình ảnh 'gã điên' khi tham gia trận giao hữu giữa các huyền thoại Chelsea và Liverpool tại Stamford Bridge đêm 11/10.

Messi lập giải đấu riêng

Siêu sao người Argentina, Lionel Messi, lên kế hoạch tổ chức giải U16 quốc tế tại Mỹ với sự góp mặt của các đội trẻ Barcelona, Chelsea và Man City.

10:00 15/10/2025

Ảnh bikini táo bạo của con gái huyền thoại Chelsea

Jade Leboeuf, con gái cựu tiền vệ Chelsea Frank Labouef, mới đây khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi chia sẻ loạt ảnh bikini trên trang cá nhân từ kỳ nghỉ tại Mauritius.

07:11 13/10/2025

Diego Costa gây hấn ở trận giao hữu

Cái tên Diego Costa lại trở thành tâm điểm chú ý trong đấu từ thiện giữa các huyền thoại Chelsea và Liverpool tại sân Stamford Bridge đêm 11/10.

07:49 12/10/2025

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Minh Nghi

Sai lầm lớn của Chelsea Maresca Palmer Chelsea

    Đọc tiếp

    Ban thang dien ro cua Thiago Silva o phut 98 hinh anh

    Bàn thắng điên rồ của Thiago Silva ở phút 98

    58 phút trước 18:55 17/10/2025

    0

    Sáng 17/10, Thiago Silva biến phút cuối cùng của trận đấu thành khoảnh khắc kinh điển giúp Fluminense thắng nghẹt thở Juventude 1-0 ở vòng 28 giải VĐQG Brazil.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý