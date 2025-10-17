Cú sốc với Chelsea

Chelsea vừa nhận tin dữ khi Cole Palmer phải nghỉ thi đấu thêm 6 tuần nữa vì chấn thương háng dai dẳng.

Palmer tiếp tục nghỉ thi đấu dài hạn.

Palmer rời sân chỉ sau 20 phút ở trận thua 1-2 trước MU hôm 20/9, và từng được HLV Enzo Maresca kỳ vọng trở lại vào tháng 11. Tuy nhiên, trong phát biểu mới nhất trước chuyến làm khách tại Nottingham Forest vào ngày 18/10, Maresca thừa nhận: "Tôi đã sai. Không may, cậu ấy sẽ phải nghỉ thêm 6 tuần".

HLV người Italy cũng nhấn mạnh Palmer vẫn chưa cần phẫu thuật: "Chúng tôi chỉ cố gắng bảo vệ Palmer tối đa. Đội ngũ y tế không phải là phù thủy. Chúng tôi hy vọng 6 tuần là đủ, nhưng sẽ theo dõi cậu ấy từng bước, từng tuần. Palmer hiện trông rất tốt, thư giãn và nỗ lực hồi phục".

Sáu tuần vắng mặt đồng nghĩa Palmer bỏ lỡ 9 trận đấu quan trọng của Chelsea, trong đó có các cuộc đối đầu với Tottenham và Barcelona. Nếu mọi chuyện thuận lợi, anh có thể trở lại trong trận gặp Arsenal tại Stamford Bridge ngày 30/11.

Chấn thương của Palmer cũng khiến Palmer tiếp tục vắng mặt ở đội tuyển Anh trong tháng 11, bỏ lỡ các trận gặp Serbia và Albania. HLV Thomas Tuchel thừa nhận lo ngại tình trạng háng của Palmer có thể trở thành mạn tính.

Ngoài Palmer, Chelsea còn đau đầu với các ca chấn thương khác. Trung vệ Benoit Badiashile sẽ nghỉ đến tháng 12 vì vấn đề cơ bắp, trong khi Moises Caicedo, Enzo Fernandez và Pedro Neto chưa ra sân tập và khả năng vắng mặt ở trận gặp Nottingham Forest.

Chelsea đang phải đối mặt với thử thách nhân sự nghiêm trọng khi các cầu thủ chủ chốt liên tiếp gặp vấn đề, còn mùa giải sắp bước vào giai đoạn khốc liệt.

