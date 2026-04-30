Cú sốc liên hoàn cho Atletico

Hàng loạt ca chấn thương của Julian Alvarez, Giuliano Simeone cùng sự vắng mặt của Alexander Sorloth đẩy Atletico vào thế khó trước trận lượt về.

Thể trạng của Alvarez gây lo lắng cho Atletico.

Rạng sáng 30/4, Atletico Madrid bước vào trận bán kết lượt đi gặp Arsenal với lực lượng đã sứt mẻ, và tình hình còn tệ hơn sau 90 phút.

Hai trụ cột trên hàng công là Julian Alvarez và Giuliano Simeone đều không thể thi đấu trọn vẹn, trong khi Alexander Sorloth vắng mặt vì chấn thương.

Tình huống đáng lo nhất đến với Julian Alvarez. Tiền đạo người Argentina buộc phải rời sân sau pha va chạm với Eberechi Eze. Trong nỗ lực thu hồi bóng, anh bị đối phương đổ người trúng vào vùng cổ chân.

Cảm giác đau xuất hiện ngay lập tức. Dù cố gắng tiếp tục thi đấu, Alvarez nhanh chóng ra hiệu xin thay người. Alex Baena được tung vào sân thay thế ở phút 77.

Ở cánh phải, Giuliano Simeone cũng không trụ được sau giờ nghỉ. Con trai của HLV Diego Simeone được thay bằng Robin Le Normand, dù trước đó đã có dấu hiệu bất ổn.

Ông Simeone xác nhận cậu con trai bị đau sau pha va chạm với Piero Hincapie. Việc Giuliano phải rời sân sớm cho thấy vấn đề thể trạng không hề đơn giản.

Trước đó, Atletico đã Pablo Barrios và Nico Gonzalez vì chấn thương. Trung vệ José Gimenez cũng chưa thể trở lại. Danh sách “bệnh binh” kéo dài khiến đội bóng Madrid rơi vào thế bị động khi bước vào trận lượt về quyết định vào ngày 6/5.

Trong bối cảnh vẫn còn trận lượt về tại London chỉ sau 6 ngày, áp lực dành cho Simeone là rất lớn.

Ông buộc phải xoay tua mạnh ở La Liga để giữ thể lực, đồng thời hy vọng những ca chấn thương không diễn biến xấu hơn.

Nếu không, giấc mơ Champions League của Atletico có thể sụp đổ chỉ vì khủng hoảng nhân sự đúng thời điểm then chốt.

