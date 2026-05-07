Cú sốc của Vân Sơn

Sau 25 năm, Vân Sơn trở lại địa hạt điện ảnh với một dự án khá chất lượng. Dù vậy, bộ phim lại lép vế trong cuộc chiến phòng vé, để lại nhiều tiếc nuối.

Ngay từ khi được xác nhận góp mặt trong Đại tiệc trăng máu 8, Vân Sơn đã nhận về không ít chú ý lẫn hoài nghi từ giới mộ điệu. Bởi lẽ, dù sở hữu gia tài đồ sộ trên sân khấu hài, nam diễn viên 64 tuổi gần như không có nhiều trải nghiệm ở địa hạt điện ảnh. Lần gần nhất Vân Sơn xuất hiện đã cách đây 25 năm, trong một bộ phim hài của Charlie Nguyễn. Và ở Đại tiệc trăng máu 8, chính Charlie Nguyễn là người đưa nam danh hài trở lại màn ảnh rộng một lần nữa.

Tuy nhiên, lần tái xuất này của Vân Sơn không mấy thuận lợi, nếu không muốn nói là đầy chông gai. Dù nhận phản hồi tích cực về chất lượng, Đại tiệc trăng máu 8 gần như chìm nghỉm trong cuộc đua phim dịp 30/4 đầy khốc liệt vừa qua, với số suất chiếu khá ít ỏi, dự báo đem về khoản lỗ không nhỏ cho nhà đầu tư.

Màn trình diễn tròn trịa

Với mô-típ "phim trong phim", câu chuyện của Đại tiệc trăng máu 8 khá phức tạp, với mạch dẫn dắt đi từ những tình tiết có phần ngớ ngẩn đến các tràng cười ở hồi sau, khi sự vô lý ban đầu dần được lý giải.

Song nếu tách riêng hành trình nhân vật, Đại tiệc trăng máu 8 thực chất kể về quá trình làm một bộ phim để đời của Tâm Ok (Vân Sơn), một đạo diễn chuyên làm "phim rác", xuề xòa trong cách thực hành nghệ thuật. Dù vậy, chính điều đó đã khiến nhân vật bị con gái ghẻ lạnh, xa lánh. Để hàn gắn mối quan hệ, Tâm Ok quyết tâm thực hiện một tác phẩm tử tế, thậm chí bất chấp những yêu cầu có phần quái gở từ nhà đầu tư, điều từng khiến nhiều đạo diễn tên tuổi khác từ chối.

Giống như một người làm nghệ thuật đã đánh mất lửa nghề, ban đầu, nhân vật của Vân Sơn coi việc làm phim như một ngón nghề để kiếm tiền thuần túy. Ông gần như bỏ mặc chất lượng của đứa con tinh thần, thường thực hiện dự án một cách qua loa, nhanh chóng, miễn đáp ứng yêu cầu từ nhà sản xuất. Song khi phải đối diện với những khó khăn thật sự của việc làm nghệ thuật chân chính, nhân vật bắt đầu bộc lộ sự lúng túng đến buồn cười.

Dễ thấy, đây không phải dạng vai quá thách thức với Vân Sơn. Ở những phân cảnh trên phim trường, khi nhân vật liên tục rơi vào các tình huống tréo ngoe và cần sự nhấn nhá duyên dáng, đây rõ ràng là mảnh đất màu mỡ để nam danh hài phát huy sở trường. Cái duyên của Vân Sơn nằm ở cách anh tạo tiếng cười bằng nhịp ngắt nghỉ trong những câu thoại tưởng như rất đơn giản, cùng biểu cảm có phần tỉnh queo giữa không khí hỗn loạn.

Chưa kể, Vân Sơn còn có nhiều đất để khai thác hài hình thể. Các phân đoạn trên phim trường đòi hỏi anh phải lăn xả khá nhiều, từ những động tác khoa trương, cách di chuyển hấp tấp đến phản ứng vụng về trước các sự cố liên tiếp xảy ra. Vân Sơn thể hiện nét loay hoay ấy một cách khá duyên dáng, giúp nhân vật trở nên sinh động hơn và tạo ra tiếng cười.

Bên cạnh đó, dù được xây dựng xuyên suốt bằng màu sắc hài hước, vai diễn vẫn có những phân đoạn đòi hỏi Vân Sơn phải thể hiện cảm xúc và diễn ý tứ hơn, nhất là khi Tâm Ok bắt đầu chuyển biến, muốn làm lại một bộ phim tử tế. Thời điểm nhân vật đối diện với những khó khăn, Vân Sơn bộc lộ được sự lúng túng, ngập ngừng của một người không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong khi đó, ở các cảnh cố gắng thuyết phục dàn diễn viên, anh cũng tiết chế hơn, thể hiện được sự chân thành, tâm huyết.

Các phân đoạn tình cảm gia đình cũng không quá làm khó Vân Sơn. Những tương tác giữa Tâm Ok và con gái chủ yếu được xây dựng theo hướng đơn giản, không đòi hỏi quá nhiều biến chuyển tâm lý phức tạp, giúp giảm bớt phần nào hạn chế khi anh vốn lạ lẫm với màn ảnh rộng. Nam nghệ sĩ xử lý phần này tương đối tròn trịa, đem đến sự chân thành cho nhân vật.

Thất bại đáng tiếc

Bên cạnh màn trình diễn của Vân Sơn, Đại tiệc trăng máu 8 cũng nhận những phản hồi tích cực về chất lượng, nếu không muốn nói là một trong những dự án ấn tượng nhất của mùa phim năm nay. Song trên đường đua phòng vé, tác phẩm lại hụt hơi một cách đáng tiếc.

Thực tế, ở giai đoạn chạy đà, bộ phim do Vân Sơn đóng chính từng là cái tên được kỳ vọng. Tác phẩm phủ sóng mạnh trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý nhờ dàn cast tên tuổi và concept gây tò mò. Theo thống kê của Socialite trong giai đoạn 20-27/4, Đại tiệc trăng máu 8 từng dẫn đầu về lượt thảo luận.

Dù vậy, sự tò mò ban đầu vẫn không đủ giúp dự án làm nên chuyện tại phòng vé năm nay. So với các đối thủ, nội dung của Đại tiệc trăng máu 8 rõ ràng là một thách thức không nhỏ. Tác phẩm mở đầu bằng hơn 35 phút hỗn loạn, đòi hỏi người xem phải đủ kiên nhẫn. Tuy nhiên, với khán giả đại chúng ra rạp dịp lễ, sự vòng vo trong cấu trúc, mật độ nhân vật dày và nhiều chi tiết cần hiểu bối cảnh ngành phim khiến tác phẩm trở nên kén người xem.

Việc ôm đồm nhiều thể loại cũng gây khó khăn cho khán giả trong việc đưa ra quyết định mua vé. Trước đó, phim từng được truyền thông như một tác phẩm pha trộn nhiều màu sắc, từ kinh dị, hài, gia đình đến châm biếm điện ảnh Việt. Song, trong bối cảnh mùa lễ có quá nhiều lựa chọn, sự mơ hồ ấy khiến Đại tiệc trăng máu 8 khó tạo ra một điểm nhận diện đủ rõ để kéo khán giả ra rạp.

Chưa kể, phim chịu bất lợi rõ rệt về độ phủ suất chiếu. Tác phẩm do Lotte phát hành, vốn ở thế yếu về số lượng cụm rạp, trong khi những nhà phát hành lớn khác đều có nhiều phim trong mùa lễ 30/4 (CGV có Phí Phông và Anh Hùng; Galaxy có Heo năm móng và Trùm sò).

Ở những ngày đầu ra rạp, Đại tiệc trăng máu 8 lập tức lép vế về số lượng suất chiếu, bất chấp tỷ lệ lấp đầy có thời điểm nhỉnh hơn một số đối thủ. Khi hiệu ứng khởi đầu dần qua đi, việc tổng suất chiếu ít, lại rơi vào khung giờ kén khách, khiến phim khó duy trì doanh thu và càng bất lợi trong cuộc đua dài hơi.

Trong bối cảnh đó, Vân Sơn không giấu được sự sốt ruột lẫn tiếc nuối. Anh bày tỏ trên trang cá nhân: “Vân Sơn rất mong mấy nhà rạp thương khán giả chút xíu, tăng thêm suất và giờ thuận tiện cho bà con mình đi coi phim”. Người đồng hành Charlie Nguyễn cũng nhanh chóng đáp lại: “Ông anh lần đầu tiên về làm phim mới thấy trận mạc”, như một cách chia sẻ với sự bỡ ngỡ của Vân Sơn trước cuộc đua phòng vé khắc nghiệt.

Việc Đại tiệc trăng máu 8 thất thế trong cuộc chiến phòng vé lần này là điều có thể hiểu được. Dẫu vậy, kết quả ấy vẫn để lại không ít tiếc nuối, bởi tác phẩm rõ ràng mang đến một màu sắc khác biệt so với mặt bằng điện ảnh Việt những năm qua. Đặc biệt là với Vân Sơn, khi màn tái xuất của anh cũng được xem là một trong những điểm sáng đáng chú ý của mùa phim năm nay.