'Cú sốc' cho Hoàng Yến Chibi

Sau hơn một tuần ra rạp, "Mẹ ơi, về nhà" vẫn chưa thu nổi 1 tỷ đồng. Tác phẩm khó đảo ngược tình thế khi doanh thu và lượng khán giả tiếp tục lao dốc.

Mẹ ơi, về nhà, bộ phim hợp tác Việt - Hàn có sự tham gia của Hoàng Yến Chibi và Lee Yi Kyung, đang rơi vào tình trạng ế ẩm tại phòng vé. Sau hơn một tuần công chiếu, tác phẩm vẫn chưa thể chạm mốc một tỷ đồng doanh thu.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến ngày 18/7, Mẹ ơi, về nhà thu về khoảng 946 triệu đồng. Riêng trong ngày 18/7, phim chỉ kiếm được khoảng 7 triệu đồng, bán 95 vé trên 48 suất chiếu, trung bình chưa đầy hai khán giả mỗi suất.

Mẹ ơi, về nhà chỉ thu 946 triệu đồng sau hơn một tuần ra rạp

Thành tích của phim đã được dự báo từ những ngày đầu ra rạp. Từ suất chiếu dành cho báo giới và truyền thông, Mẹ ơi, về nhà đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Lượng vé bán ra thấp khiến lịch chiếu nhanh chóng bị thu hẹp. Tác phẩm hiện chìm sâu trên bảng xếp hạng phòng vé và gần như không còn nhiều cơ hội đảo ngược tình thế.

Mẹ ơi, về nhà do Yun Byung Ki đạo diễn, quy tụ Lee Yi Kyung, Hoàng Yến Chibi, Choi Daniel và Minh Hà. Phim theo chân Huy Hoàng, một chàng trai Hàn Quốc mồ côi được người phụ nữ Việt Nam nhận nuôi. Sau khi mẹ qua đời vì bệnh tật, Hoàng quyết định đưa tro cốt bà trở về quê hương, dù không biết chính xác nơi bà sinh ra và gặp nhiều trở ngại về ngôn ngữ, văn hóa.

Trong quá trình tìm đường về Việt Nam, anh gặp Diễm My, cô gái có nhiều nét khiến anh nhớ đến người mẹ quá cố. Cả hai sau đó bị cuốn vào những rắc rối liên quan đến các băng nhóm tại Hàn Quốc.

Kịch bản rời rạc khiến bộ phim khó chinh phục khán giả.

Tác phẩm từng được chú ý nhờ mô hình hợp tác Việt - Hàn, dàn diễn viên quen mặt và sự trở lại màn ảnh của Hoàng Yến Chibi sau bốn năm. Tuy nhiên, phim gây hụt hẫng bởi kịch bản rời rạc, cách kể chắp vá và thiếu trọng tâm. Trong khi đó, phần tình cảm gia đình vốn là trục chính lại không có đủ thời lượng để phát triển tâm lý nhân vật và bồi đắp cảm xúc, khiến nhiều phân đoạn cao trào trở nên gượng ép.

Màn trở lại của Hoàng Yến Chibi khá mờ nhạt khi biểu cảm ở một số cảnh còn cường điệu, đài từ thiếu tự nhiên và cách xử lý cảm xúc chưa tạo được sự đồng cảm. Dẫu vậy, hạn chế cũng đến từ việc nhân vật Diễm My được xây dựng đơn giản, thiếu hành trình tâm lý rõ ràng.