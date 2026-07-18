Quỳnh Kool ngày càng khác lạ

Qua loạt ảnh mới, Quỳnh Kool được nhận xét ngoại hình khác lạ, thay đổi nhiều so với trước đây.

Mới đây, Quỳnh Kool chia sẻ loạt ảnh mới. Tuy nhiên, diện mạo của nữ diễn viên trong hình ảnh gây chú ý và bàn tán. Một số ý kiến cho rằng gương mặt Quỳnh Kool khác lạ so với trước đây.

Cộng đồng mạng đặt nghi vấn nữ diễn viên phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cô chưa lên tiếng về vấn đề này. Tuy nhiên, cũng có khán giả bênh vực nữ diễn viên và cho rằng sự khác biệt có thể đến từ lối trang điểm và góc chụp.

Hình ảnh mới của Quỳnh Kool. Ảnh: FBNV.

Đây không phải lần đầu tiên Quỳnh Kool vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Hồi tháng 8/2025, khi trở lại với bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh và được nhận xét gương mặt tròn trịa hơn trước, một số đường nét thay đổi, Quỳnh Kool khẳng định sự thay đổi ngoại hình xuất phát từ việc tăng cân.

Thời điểm đó, một tài khoản bình luận: “Chị ơi mọi người chê chị thẩm mỹ đơ”, Quỳnh Kool trả lời: “Chị tăng 7 kg mà, béo lên cả cổ đây này. Ai mà tiêm được cái gì cho cổ nó to ra không em”.

Những năm gần đây, Quỳnh Kool hoạt động sôi nổi, liên tục tham gia phim mới.

Vừa qua, nữ diễn viên đảm nhận vai chính trong bộ phim Bước chân vào đời. Song, nhân vật do cô đảm nhận từng vướng tranh luận vì quá yếu đuối, suốt ngày khóc lóc thay vì kiên cường, mạnh mẽ đảm đương trọng trách chị cả trong gia đình giữa những biến cố cuộc sống. Diễn xuất của nữ diễn viên trong phim cũng nhận ý kiến trái chiều.

Quỳnh Kool sinh năm 1995, tham gia nhiều phim truyền hình như Đừng bắt em phải quên, Hướng dương ngược nắng, Hãy nói lời yêu, Anh có phải đàn ông không… Đặc biệt, với bộ phim Đừng làm mẹ cáu, tái hợp với Nhan Phúc Vinh, Quỳnh Kool thắng giải Cánh diều Vàng năm 2023 hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình.