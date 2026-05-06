Cú lừa với Cunha

  • Thứ tư, 6/5/2026 06:39 (GMT+7)
Tin đồn liên quan đến Matheus Cunha bất ngờ lan rộng trên mạng xã hội, nhưng nhanh chóng bị cầu thủ này cùng giới truyền thông bác bỏ.

Cunha là nhân tố quan trọng của MU và cả tuyển Brazil.

Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đề nghị Manchester United hạn chế sử dụng, thậm chí cho phép Cunha nghỉ thi đấu ở 3 vòng cuối Premier League 2025/26 để giữ sức cho chiến dịch World Cup 2026. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn trái ngược.

Manchester Evening News khẳng định không hề tồn tại bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai bên. Phản ứng trước tin đồn, Cunha cũng bất ngờ và hài hước khi đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn "What?" (tạm dịch: Cái gì vậy?). Đi kèm là biểu tượng mặt cười cùng hình ảnh anh ăn mừng bàn thắng vào lưới Liverpool như cách phủ nhận tin đồn.

Động thái của tiền đạo người Brazil cho thấy anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những thông tin thất thiệt. Ngược lại, Cunha giữ sự tập trung tối đa cho giai đoạn cuối mùa giải cùng MU. Tại Premier League mùa này, anh ghi 9 bàn và có 2 kiến tạo, trở thành một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công "Quỷ đỏ".

Ở cấp độ đội tuyển, Cunha cũng đang chiếm vị trí đáng kể trong kế hoạch của Brazil. Anh ra sân trong cả 2 trận giao hữu quốc tế hồi tháng 3 và được xem là một mắt xích quan trọng trong hành trình chinh phục chức vô địch World Cup 2026 của "Selecao".

Dù vậy, MU và ban huấn luyện Brazil cần cẩn trọng với Cunha sau mùa giải kéo dài sang tận hè 2026. Anh được cho là thường xuyên thi đấu trong tình trạng đau cơ khép. Do đó, rủi ro chấn thương nặng vẫn hiện hữu nếu Cunha tiếp tục chịu tải cường độ cao.

Highlights MU 3-2 Liverpool Tối 3/5, MU đả bại Liverpool với tỷ số 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

