CSGT TP.HCM xác minh vụ ôtô leo dải phân cách sang đường

Chiều 9/9, lãnh đạo Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đơn vị đang xác minh, mời tài xế liên quan vụ ôtô leo dải phân cách trên đường Nguyễn Văn Linh.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh ùn ứ phương tiện trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua xã Bình Hưng, hướng từ vòng xoay Nguyễn Văn Linh về trung tâm TP.HCM.

Trong lúc này, một ôtô màu trắng biển số TP.HCM bất ngờ bật xi-nhan, điều khiển xe leo qua dải phân cách cứng có trồng cây để sang làn khác.

Ôtô leo dải phân cách sang đường.

Một số người dân phản ánh, do một số vị trí dải phân cách đã xuống cấp, nhiều tài xế thiếu ý thức thường xuyên lợi dụng để chuyển làn sai quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.