CSGT TP.HCM xác minh vụ ôtô leo dải phân cách sang đường

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh ùn ứ phương tiện trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua xã Bình Hưng, hướng từ vòng xoay Nguyễn Văn Linh về trung tâm TP.HCM.
Trong lúc này, một ôtô màu trắng biển số TP.HCM bất ngờ bật xi-nhan, điều khiển xe leo qua dải phân cách cứng có trồng cây để sang làn khác.
Ôtô leo dải phân cách sang đường.
Một số người dân phản ánh, do một số vị trí dải phân cách đã xuống cấp, nhiều tài xế thiếu ý thức thường xuyên lợi dụng để chuyển làn sai quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.