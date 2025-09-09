Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

CSGT TP.HCM xác minh vụ ôtô leo dải phân cách sang đường

  • Thứ ba, 9/9/2025 19:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 9/9, lãnh đạo Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đơn vị đang xác minh, mời tài xế liên quan vụ ôtô leo dải phân cách trên đường Nguyễn Văn Linh.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh ùn ứ phương tiện trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua xã Bình Hưng, hướng từ vòng xoay Nguyễn Văn Linh về trung tâm TP.HCM.

Trong lúc này, một ôtô màu trắng biển số TP.HCM bất ngờ bật xi-nhan, điều khiển xe leo qua dải phân cách cứng có trồng cây để sang làn khác.

Oto leo dai phan cach anh 1

Ôtô leo dải phân cách sang đường.

Một số người dân phản ánh, do một số vị trí dải phân cách đã xuống cấp, nhiều tài xế thiếu ý thức thường xuyên lợi dụng để chuyển làn sai quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đường biến thành sông sau mưa lớn kéo dài tại TP.HCM

Chiều tối 8/9, cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ diễn ra ở khu vực TP.HCM khiến nhiều nơi bị ngập sâu.

26:1566 hôm qua

Kẹt xe, té ngã trong mưa trắng trời giờ tan tầm ở TP.HCM

Mưa lớn kéo dài vào giờ tan tầm chiều 8/9 khiến nhiều tuyến đường TP.HCM gần như “nghẹt thở”. Xe cộ nối dài nhích từng chút, nhiều đoạn đường ngập úng.

26:1571 hôm qua

Xe ben ‘lùa’ loạt xe máy đang dừng đèn đỏ ở TP.HCM

Có ít nhất 3 xe máy bị ôtô tải ben tông vào khi đang dừng chờ đèn đỏ trên tuyến ĐT.741 (TP.HCM).

31:1852 hôm qua

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/csgt-tphcm-xac-minh-vu-o-to-leo-dai-phan-cach-sang-duong-post1776735.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

Ôtô leo dải phân cách Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Linh TP.HCM Ôtô leo phân cách Leo dải phân cách Công an TP.HCM

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý