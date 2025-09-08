Kẹt xe, té ngã trong mưa trắng trời giờ tan tầm ở TP.HCM

Mưa lớn kéo dài vào giờ tan tầm chiều 8/9 khiến nhiều tuyến đường TP.HCM gần như “nghẹt thở”. Xe cộ nối dài nhích từng chút, nhiều đoạn đường ngập úng.

Từ khoảng 16h30 chiều 8/9, mưa bắt đầu trút xuống diện rộng, kèm gió mạnh làm nhiều tuyến đường khu vực trung tâm và cửa ngõ thành phố rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ. Tại các tuyến Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Cộng Hòa, Nguyễn Tất Thành, Dương Bá Trạc, Võ Văn Kiệt, Bến Vân Đồn... dòng phương tiện ken đặc, di chuyển chậm chạp.

Người, xe chen chúc nhích từng chút trên đường Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội (quận 4 cũ). Ảnh: Hữu Huy.

Theo ghi nhận của PV, trên đường Bến Vân Đồn - đoạn từ chân cầu Calmette đến giao lộ Khánh Hội, phường Khánh Hội (quận 4 cũ) xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài do lưu lượng phương tiện tăng đột biến. Hàng trăm xe máy, ô tô nối đuôi di chuyển khó khăn trong cơn mưa lớn. Đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế khiến một số người đi xe máy bị té ngã do va chạm với ô tô, rất may được người dân xung quanh kịp thời hỗ trợ.

Người đi đường hỗ trợ người bị té ngã. Ảnh: Hữu Huy.

Anh Huỳnh Ngọc Quý (ngụ xã Nhà Bè, TP.HCM) cho biết: “Bình thường đi làm từ trung tâm thành phố về nhà mất khoảng 40 phút. Hôm nay trời mưa lớn kéo dài, tôi bị kẹt xe gần 1 tiếng đồng hồ. Đường trơn trượt, có người ngã xe ngay trước mắt tôi”.

Hàng nghìn phương tiện chen chúc, nhích từng chút trên đường Bến Vân Đồn trong cơn mưa kéo dài giờ tan tầm. Ảnh: Hữu Huy.

ô tô xếp hàng nối đuôi di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt - hướng từ phường Chợ Quán (quận 5 cũ) đi trung tâm TP.HCM. Ảnh: Hữu Huy.

Xe cộ đông đúc trên đường Dương Bá Trạc (quận 8 cũ) hướng từ vòng xoay Trung Sơn đi cầu Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Hữu Huy.

Cơn mưa kéo dài dai dẳng khiến một số tuyến đường ở khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng) ngập úng. Ảnh: Hữu Huy.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cơn mưa chiều 8/9 do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc bộ nối với bão số 7 đang suy yếu dần. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình.

Lúc 16h40 ngày 8/9, vùng mây dông phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực vùng ven và trung tâm TP.HCM.

Trong từ 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 6 tới 30 mm, có nơi trên 40 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17 m/s). Mưa lớn gây ngập úng cục bộ nhiều khu vực.