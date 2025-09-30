CSGT TP.HCM 'mở đường' đưa thai phụ kịp đến viện sinh con

Sáng 30/9, một thai phụ trên đường đến Bệnh viện Từ Dũ nhưng bị kẹt xe đã được Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) dẫn đường hơn 10 km bằng mô tô đặc chủng.

Sáng 30/9, tài xế Grab Trần Văn Phúc nhận cuốc xe chở một thai phụ 41 tuổi đến Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Khi đến vòng xoay cầu Bình Lợi (phường Hiệp Bình), xe rơi vào tình trạng ùn tắc trong khi thai phụ đau bụng dữ dội.

Hình ảnh sản phụ đến Bệnh viện Từ Dũ kịp thời, an toàn.

Thấy có hai CSGT (Đội CSGT Rạch Chiếc) đang làm nhiệm vụ tại khu vực này, anh Phúc đã nhờ hỗ trợ. Đại uý Nguyễn Như Uý lập tức lái mô tô đặc chủng, bật còi hụ dẫn đường cho xe chở thai phụ di chuyển khoảng 10 km đến Bệnh viện Từ Dũ.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, thai phụ đã sinh con an toàn, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh, ổn định.

Trước đó, CSGT TP.HCM cũng hỗ trợ kịp thời mở đường đưa người bị thương, thai phụ và người bệnh đến bệnh viện cấp cứu.