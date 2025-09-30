CSGT TP.HCM 'mở đường' đưa thai phụ kịp đến viện sinh con

Sáng 30/9, tài xế Grab Trần Văn Phúc nhận cuốc xe chở một thai phụ 41 tuổi đến Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Khi đến vòng xoay cầu Bình Lợi (phường Hiệp Bình), xe rơi vào tình trạng ùn tắc trong khi thai phụ đau bụng dữ dội.
|
Hình ảnh sản phụ đến Bệnh viện Từ Dũ kịp thời, an toàn.
Thấy có hai CSGT (Đội CSGT Rạch Chiếc) đang làm nhiệm vụ tại khu vực này, anh Phúc đã nhờ hỗ trợ. Đại uý Nguyễn Như Uý lập tức lái mô tô đặc chủng, bật còi hụ dẫn đường cho xe chở thai phụ di chuyển khoảng 10 km đến Bệnh viện Từ Dũ.
Nhờ được hỗ trợ kịp thời, thai phụ đã sinh con an toàn, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh, ổn định.
Trước đó, CSGT TP.HCM cũng hỗ trợ kịp thời mở đường đưa người bị thương, thai phụ và người bệnh đến bệnh viện cấp cứu.
Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý
Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.
Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.