Crystal Palace có HLV mới sau khi vô địch châu Âu

Sáng 16/6, Crystal Palace công bố Pierre Sage là tân HLV trưởng của bóng theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Hình ảnh HLV Pierre Sage trên trang chủ Palace.

Ở tuổi 47, Sage được đánh giá là một trong những nhà cầm quân triển vọng nhất châu Âu hiện nay. Việc Crystal Palace nhanh chóng đưa ông về thay thế Oliver Glasner cho thấy tham vọng lớn của đội bóng thành London sau mùa giải đáng nhớ nhất lịch sử CLB.

Chủ tịch Steve Parish không giấu được sự hào hứng khi công bố bản hợp đồng mới. Ông nhấn mạnh Sage đến Palace sau một mùa giải giành danh hiệu cùng Lens và giúp đội bóng này cán đích ở vị trí á quân Ligue 1. "Chúng tôi rất vui mừng khi chào đón Pierre. Ông ấy chứng minh được năng lực ở cấp độ cao nhất và tôi tin sẽ tiếp tục mang đến thành công cho Crystal Palace trong tương lai", Parish chia sẻ.

Sage tiếp quản chiếc ghế nóng từ Oliver Glasner. Chiến lược gia người Áo để lại di sản đồ sộ tại Selhurst Park. Ông giúp Crystal Palace trải qua giai đoạn vàng son với 3 danh hiệu gồm FA Cup, Siêu cúp Anh và UEFA Conference League.

Danh tiếng của Sage tăng vọt trong hai năm gần đây. Cuối năm 2023, ông tiếp quản Lyon khi đội bóng này đứng cuối bảng Ligue 1. Tuy nhiên, chỉ trong vài tháng, ông giúp Lyon thắng 15 trong 20 trận đấu tiếp theo, giành vé dự cúp châu Âu và lọt vào chung kết Cúp Quốc gia Pháp.

Sau đó, Sage tiếp tục tạo dấu ấn tại Lens khi mang về chức vô địch Coupe de France đầu tiên trong lịch sử CLB, đồng thời đưa đội bóng giành vé dự Champions League. Lens cũng cải thiện tới 18 điểm và tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng Ligue 1 dưới sự dẫn dắt của ông.

Với hồ sơ đầy ấn tượng cùng tư duy bóng đá hiện đại, Sage được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới thành công cho Crystal Palace.