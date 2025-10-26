Công ước Hà Nội: Tổng thống Putin nhấn mạnh 'sự kiện lịch sử'

Tổng thống Putin phát biểu việc ký kết Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Công ước Hà Nội - là sự kiện lịch sử, được thực hiện nhờ sự ủng hộ của đa số các quốc gia đối với sáng kiến mà Nga là nước đề xuất ban đầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Putin khẳng định trong lời chào mừng được Tổng Công tố Nga Alexander Gutsan đọc tại Hà Nội rằng: “Sự kiện lịch sử thực sự này đã trở thành hiện thực nhờ sự ủng hộ của đa số các quốc gia đối với sáng kiến do Nga đề xuất vào năm 2019 nhằm xây dựng một hiệp ước quốc tế toàn cầu nhằm chống lại việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho mục đích tội phạm”.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, bất chấp tình hình quốc tế đầy thách thức, các nhà ngoại giao và quan chức thực thi pháp luật từ các quốc gia thành viên LHQ đã chung tay soạn thảo văn kiện quan trọng này. Công ước được xây dựng để đối phó với một trong những thách thức toàn cầu của thời đại - các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực kỹ thuật số.

Tổng thống Nga lưu ý rằng tội phạm mạng thường liên quan đến khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và buôn bán ma túy, gây ra mối đe dọa đối với an ninh của cả công dân và quốc gia. Ông khẳng định, Nga sẵn sàng hợp tác quốc tế chặt chẽ nhất trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Trước đó cùng ngày, Tổng Công tố Liên bang Nga Alexander Gutsan đã thay mặt Liên bang Nga ký Công ước Hà Nội. Văn kiện là thỏa thuận quốc tế toàn cầu đầu tiên trên thế giới nhằm tăng cường an ninh thông tin. Công ước này dựa trên các nguyên tắc bình đẳng giữa tất cả các quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.