Công ty nắm 44.000 tỷ cổ phiếu Vingroup đổi tên

CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI, cổ đông lớn của Vingroup, vừa được đổi tên thành CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản Hưng Long.

VMI chuyên mua lại các sản phẩm do Vinhomes phát triển, sau đó phân tách thành các phần nhỏ để nhà đầu tư cá nhân cùng góp vốn. Ảnh: Việt Linh.

CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI - doanh nghiệp đang nắm giữ lượng cổ phiếu Vingroup trị giá gần 44.000 tỷ đồng - vừa đổi tên thành CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản Hưng Long. Thông tin thay đổi được ghi nhận trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngày 5/9.

Theo hồ sơ công bố, VMI được thành lập vào tháng 9/2022 với vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng . Cơ cấu cổ đông ban đầu gồm ông Phạm Nhật Vượng nắm 90% vốn, bà Phạm Thu Hương sở hữu 5% và CTCP Vinhomes góp 5%.

Ông Vượng góp vốn vào VMI bằng 243 triệu cổ phiếu VIC, được định giá khoảng 16.200 tỷ đồng theo giá trung bình 50 phiên thời điểm đó. Với tỷ lệ này, VMI nhanh chóng trở thành cổ đông lớn thứ 3 của Vingroup, chỉ sau ông Vượng và Tập đoàn Đầu tư Việt Nam. Đáng chú ý, giá trị lượng cổ phiếu VIC mà công ty này nắm giữ hiện được ước tính khoảng 44.000 tỷ đồng , theo dữ liệu giao dịch trên sàn chứng khoán.

Dù đổi tên, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của công ty vẫn là ông Phan Thành Long, người từng được Vinhomes bổ nhiệm điều hành VMI ngay từ khi thành lập. Trụ sở chính của doanh nghiệp tiếp tục đặt tại tòa văn phòng Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverside (Hà Nội).

Đến nay, cơ cấu cổ đông của VMI cũng đã thay đổi. Năm 2023, Vinhomes đã chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư tại VMI cho một đối tác khác.

VMI được biết đến là đơn vị triển khai mô hình “Fantasy Home” - hình thức chia nhỏ giá trị bất động sản thành nhiều suất đầu tư. Theo mô hình này, công ty mua lại các sản phẩm do Vinhomes phát triển, sau đó phân tách thành các phần nhỏ để nhà đầu tư cá nhân cùng góp vốn. Các nhà đầu tư hợp tác với VMI sẽ được công ty chứng nhận quyền tài sản và được phân chia lợi nhuận phát sinh từ quyền tài sản này tương ứng với tỷ lệ đầu tư.

Đến nay, công ty đã tham gia đầu tư vào một số dự án của Vinhomes Ocean Park (Hà Nội), Vinhomes như Ocean Park 3 - The Crown (Hưng Yên)...