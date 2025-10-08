Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Công ty nắm 44.000 tỷ cổ phiếu Vingroup đổi tên

  • Thứ tư, 8/10/2025 16:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI, cổ đông lớn của Vingroup, vừa được đổi tên thành CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản Hưng Long.

VMI chuyên mua lại các sản phẩm do Vinhomes phát triển, sau đó phân tách thành các phần nhỏ để nhà đầu tư cá nhân cùng góp vốn. Ảnh: Việt Linh.

CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI - doanh nghiệp đang nắm giữ lượng cổ phiếu Vingroup trị giá gần 44.000 tỷ đồng - vừa đổi tên thành CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản Hưng Long. Thông tin thay đổi được ghi nhận trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngày 5/9.

Theo hồ sơ công bố, VMI được thành lập vào tháng 9/2022 với vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông ban đầu gồm ông Phạm Nhật Vượng nắm 90% vốn, bà Phạm Thu Hương sở hữu 5% và CTCP Vinhomes góp 5%.

Ông Vượng góp vốn vào VMI bằng 243 triệu cổ phiếu VIC, được định giá khoảng 16.200 tỷ đồng theo giá trung bình 50 phiên thời điểm đó. Với tỷ lệ này, VMI nhanh chóng trở thành cổ đông lớn thứ 3 của Vingroup, chỉ sau ông Vượng và Tập đoàn Đầu tư Việt Nam. Đáng chú ý, giá trị lượng cổ phiếu VIC mà công ty này nắm giữ hiện được ước tính khoảng 44.000 tỷ đồng, theo dữ liệu giao dịch trên sàn chứng khoán.

Dù đổi tên, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của công ty vẫn là ông Phan Thành Long, người từng được Vinhomes bổ nhiệm điều hành VMI ngay từ khi thành lập. Trụ sở chính của doanh nghiệp tiếp tục đặt tại tòa văn phòng Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverside (Hà Nội).

Đến nay, cơ cấu cổ đông của VMI cũng đã thay đổi. Năm 2023, Vinhomes đã chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư tại VMI cho một đối tác khác.

VMI được biết đến là đơn vị triển khai mô hình “Fantasy Home” - hình thức chia nhỏ giá trị bất động sản thành nhiều suất đầu tư. Theo mô hình này, công ty mua lại các sản phẩm do Vinhomes phát triển, sau đó phân tách thành các phần nhỏ để nhà đầu tư cá nhân cùng góp vốn. Các nhà đầu tư hợp tác với VMI sẽ được công ty chứng nhận quyền tài sản và được phân chia lợi nhuận phát sinh từ quyền tài sản này tương ứng với tỷ lệ đầu tư.

Đến nay, công ty đã tham gia đầu tư vào một số dự án của Vinhomes Ocean Park (Hà Nội), Vinhomes như Ocean Park 3 - The Crown (Hưng Yên)...

Vingroup thành lập công ty sản xuất thép VinMetal

Ngày 6/10, Tập đoàn Vingroup công bố thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột công nghiệp - công nghệ hiện tại.

47:2836 hôm qua

TP.HCM xem xét đề xuất cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu của Vingroup

UBND TP.HCM giao các sở ngành khẩn trương xem xét đề xuất của Vingroup về tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), yêu cầu hoàn tất tham mưu trước ngày 10/10.

10:59 6/10/2025

Ông Phạm Nhật Vượng góp thêm 60 triệu cổ phiếu VIC vào VinEnergo

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng dự kiến góp thêm hơn 60 triệu cổ phiếu VIC vào CTCP Năng lượng VinEnergo, nâng tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp này tại Vingroup lên 4,27%.

17:19 4/10/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

cổ đông lớn vingroup BĐS VMI VMI đổi tên Vingroup vmi hưng long vingroup

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý