Công ty liên quan tỷ phú Warren Buffett thuê nhà xưởng tại Đồng Nai

Đầu tháng 10, Marmon Fastener Co., công ty thuộc tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett, đã thuê nhà xưởng tại Đồng Nai để mở rộng sản xuất tại Việt Nam.

Marmon Fastener Co. là công ty thuộc Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett. Ảnh: Reuters.

Thương vụ hoàn tất thuê nhà xưởng xây sẵn (RBF) rộng 6.090 m2 tại khu công nghiệp BW Nhơn Trạch 1, Đồng Nai của Marmon Fastener Co. cho thấy dòng vốn FDI đang dịch chuyển mạnh vào Việt Nam.

Marmon Fastener được biết đến là doanh nghiệp hàng đầu thế giới về giải pháp lắp ráp và liên kết, cung cấp linh kiện cho nhiều ngành công nghiệp như điện tử, ôtô, thiết bị công nghiệp và xây dựng.

Khi mở rộng sản xuất sang Việt Nam, ông Steve Semmler, Chủ tịch Marmon Fastener Co. cho biết Việt Nam mang đến lợi thế rõ rệt về nhân lực tay nghề cao, chi phí cạnh tranh và môi trường tăng trưởng ổn định.

Theo báo cáo quý III/2025 từ Cushman & Wakefield, nhóm ngành sản xuất công nghệ cao và có giá trị gia tăng như linh kiện điện tử, bo mạch đang dẫn đầu nhu cầu thuê nhà xưởng xây sẵn.

Ông Lance Li, Tổng giám đốc BW Industrial, nhận định thuê nhà xưởng xây sẵn là lựa chọn rất thực tế để tiếp cận thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả.

“Một cơ sở xây sẵn có thể đưa vào hoạt động trong 6-9 tháng, mang lại sự linh hoạt, triển khai nhanh chóng và cơ hội để doanh nghiệp hiểu rõ thị trường trước khi cam kết dài hạn”, ông cho biết.

Sự lựa chọn của Marmon Fastener càng hợp lý khi thị trường Đồng Nai đang ghi nhận tín hiệu tích cực. Theo Cushman & Wakefield, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có hơn 20.000 m2 nhà xưởng xây sẵn mới trong quý III, với tỷ lệ lấp đầy đạt 92%. Riêng Đồng Nai ghi nhận mức cao nhất khu vực, lên tới 93%.

Bà Phan Cửu Chi, Quản lý dịch vụ công nghiệp, Savills TP.HCM, nhấn mạnh: “Thương vụ của Marmon Fastener Co. phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư Mỹ vào sự tăng trưởng ổn định, lực lượng lao động cạnh tranh và vị trí chiến lược của Việt Nam trong chuỗi cung ứng châu Á".

Sự hiện diện của Marmon cũng trùng với thời điểm Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang được tái cấu trúc sau sáp nhập địa giới hành chính, hướng tới mô hình siêu đô thị công nghiệp kết nối liên vùng.

Theo Cushman & Wakefield, các doanh nghiệp thuê nhà xưởng tại Đồng Nai sẽ được kết nối thuận tiện với trung tâm (TP.HCM) và với mạng lưới logistics ở cửa ngõ cảng biển (Bà Rịa - Vũng Tàu). Chính sách này giúp tăng tốc độ thâm nhập thị trường bằng cách đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Song song với đó, các dự án trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, tuyến cao tốc và sân bay Long Thành khi hoàn thiện sẽ là động lực kép, thúc đẩy các vùng kết nối mạnh mẽ hơn, tối ưu chuỗi cung ứng và tăng sức hút đầu tư.

Không chỉ FDI, thị trường Việt Nam còn chứng kiến sự phát triển của các mô hình logistics hiện đại phục vụ nhu cầu đô thị.

Điển hình là MyStorage, đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ kho tự quản, vừa nhận khoản đầu tư hàng triệu USD từ quỹ Emerging Markets Investment Advisers (EMIA).

Ông Joshua Morris, CEO của EMIA, đây là một dịch vụ thiết yếu tận dụng lợi thế từ nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.

Nhìn chung, sự xuất hiện của Marmon Fastener và các nhà đầu tư như EMIA cho thấy Việt Nam không chỉ là điểm đến của dòng vốn sản xuất cao cấp, mà còn đang định hình tiêu chuẩn mới cho ngành logistics đô thị và công nghiệp khu vực.