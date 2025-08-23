Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Công ty đuổi người không chịu dùng AI

  • Thứ bảy, 23/8/2025 06:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

CEO Coinbase tiết lộ từng sa thải nhân viên vì không ứng dụng AI, cho thấy áp lực ngày càng lớn trong việc đưa công nghệ này vào công việc.

CEO Coinbase sa thải nhân sự không dùng AI. Ảnh: Los Angeles Times.

Trong tập podcast Cheeky Pint phát sóng hôm 21/8, CEO Coinbase Brian Armstrong tiết lộ ông từng trực tiếp yêu cầu các kỹ sư tại sàn giao dịch tiền mã hoá sử dụng AI để hỗ trợ lập trình. Armstrong cho biết mình không chỉ khuyến khích, mà còn gắn kèm hậu quả rõ ràng với những người chần chừ.

Theo ông, ban đầu nội bộ dự tính cần 1-2 quý để đạt 50% mức độ áp dụng công cụ AI. Tuy nhiên, Armstrong mong muốn tất cả lập trình viên trong công ty phải bắt đầu ứng dụng AI vào công việc ngay lập tức.

Vị CEO cho biết ông đã đăng tải một thông báo trên kênh Slack của công ty, nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo trong việc nâng cao hiệu suất. Armstrong yêu cầu kỹ sư ít nhất phải làm quen với công cụ AI trong vòng một tuần, thay vì chờ đợi kế hoạch dài hạn.

“Nếu không, tôi sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 16/8 với tất cả những người chưa thực hiện và tôi muốn gặp họ để hiểu lý do”, Armstrong nói.

Khi cuộc họp diễn ra, có số ít nhân viên đã tham dự. Armstrong thừa nhận có người sở hữu lý do chính đáng, chẳng hạn vừa kết thúc chuyến công tác. Tuy nhiên, những ai không có lời giải thích thuyết phục đã bị ông cho nghỉ việc.

Cách tiếp cận “nặng tay” này, theo Armstrong, nhằm gửi thông điệp rõ ràng rằng AI là kỹ năng bắt buộc. Coinbase hiện triển khai khóa đào tạo “chạy thử AI tốc độ” mỗi tháng, do một nhân viên thành thạo công cụ này hướng dẫn. Mục tiêu mà Armstrong đặt ra là đến cuối quý, một nửa số dòng mã trong công ty sẽ được viết với sự hỗ trợ của AI.

Bối cảnh tại Coinbase phản ánh áp lực chung tại nhiều tập đoàn công nghệ lớn, nơi lãnh đạo yêu cầu nhân viên tận dụng AI để duy trì lợi thế cạnh tranh. Tại Google, CEO Sundar Pichai từng nhấn mạnh trong một cuộc họp toàn công ty rằng kỹ sư phải dùng AI để lập trình và cải thiện hiệu suất.

Khảo sát của Gallup vào tháng 6 cho thấy lãnh đạo cấp cao sử dụng AI thường xuyên hơn nhân viên cấp dưới. Cụ thể, 33% những người giữ vị trí giám đốc cho biết họ dùng AI vài lần một tuần hoặc nhiều hơn, gần gấp đôi tỷ lệ của các nhân viên trong công ty.

CEO Coinbase cũng khẳng định việc dùng AI không đồng nghĩa giao phó toàn bộ công việc cho máy móc. “Có lẽ bạn có thể đi xa hơn với nó. Bạn không muốn mọi người để AI toàn quyền mã hóa hệ thống xử lý giao dịch. Cần có bước kiểm tra thủ công và sự tham gia của con người”, ông nói.

Rủi ro từ những đồng tiền ảo như Pi, Bitcoin

Tiền ảo, đặc biệt là Bitcoin và Pi, đã trở thành một hiện tượng tài chính toàn cầu, thu hút sự chú ý của giới đầu tư cũng như các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển nhanh chóng, tiền ảo cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng lo ngại, từ pháp lý, bảo mật, gian lận đến biến động thị trường.

'Cá voi' Bitcoin thời kỳ đầu bất ngờ chuyển hơn 8 tỷ USD

Nhiều ví Bitcoin từ thời kỳ Satoshi đã thực hiện giao dịch chuyển 80.000 BTC, trị giá hơn 8 tỷ USD.

09:15 6/7/2025

Ethereum sẽ vượt Bitcoin trong một năm tới?

Đồng sáng lập Ethereum tin Ethereum có thể vượt vốn hoá của Bitcoin trong 12 tháng tới, do các quỹ dự trữ của doanh nghiệp tăng mua và hệ sinh thái tiền số ngày càng trưởng thành.

14:18 13/8/2025

Tượng 'cha đẻ' Bitcoin bị phá hoại

Bức tượng Satoshi Nakamoto tại Lugano bị đánh cắp và ném xuống hồ sau lễ hội Quốc khánh Thụy Sĩ, gây chấn động cộng đồng tiền mã hóa toàn cầu.

15:04 4/8/2025

Minh Hoàng

Coinbase sa thải Bitcoin Tiền mã hóa Coinbase AI CEO Brian Armstrong Tiền mã hoá

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý