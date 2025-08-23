Công ty đuổi người không chịu dùng AI

CEO Coinbase tiết lộ từng sa thải nhân viên vì không ứng dụng AI, cho thấy áp lực ngày càng lớn trong việc đưa công nghệ này vào công việc.

CEO Coinbase sa thải nhân sự không dùng AI. Ảnh: Los Angeles Times.

Trong tập podcast Cheeky Pint phát sóng hôm 21/8, CEO Coinbase Brian Armstrong tiết lộ ông từng trực tiếp yêu cầu các kỹ sư tại sàn giao dịch tiền mã hoá sử dụng AI để hỗ trợ lập trình. Armstrong cho biết mình không chỉ khuyến khích, mà còn gắn kèm hậu quả rõ ràng với những người chần chừ.

Theo ông, ban đầu nội bộ dự tính cần 1-2 quý để đạt 50% mức độ áp dụng công cụ AI. Tuy nhiên, Armstrong mong muốn tất cả lập trình viên trong công ty phải bắt đầu ứng dụng AI vào công việc ngay lập tức.

Vị CEO cho biết ông đã đăng tải một thông báo trên kênh Slack của công ty, nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo trong việc nâng cao hiệu suất. Armstrong yêu cầu kỹ sư ít nhất phải làm quen với công cụ AI trong vòng một tuần, thay vì chờ đợi kế hoạch dài hạn.

“Nếu không, tôi sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 16/8 với tất cả những người chưa thực hiện và tôi muốn gặp họ để hiểu lý do”, Armstrong nói.

Khi cuộc họp diễn ra, có số ít nhân viên đã tham dự. Armstrong thừa nhận có người sở hữu lý do chính đáng, chẳng hạn vừa kết thúc chuyến công tác. Tuy nhiên, những ai không có lời giải thích thuyết phục đã bị ông cho nghỉ việc.

Cách tiếp cận “nặng tay” này, theo Armstrong, nhằm gửi thông điệp rõ ràng rằng AI là kỹ năng bắt buộc. Coinbase hiện triển khai khóa đào tạo “chạy thử AI tốc độ” mỗi tháng, do một nhân viên thành thạo công cụ này hướng dẫn. Mục tiêu mà Armstrong đặt ra là đến cuối quý, một nửa số dòng mã trong công ty sẽ được viết với sự hỗ trợ của AI.

Bối cảnh tại Coinbase phản ánh áp lực chung tại nhiều tập đoàn công nghệ lớn, nơi lãnh đạo yêu cầu nhân viên tận dụng AI để duy trì lợi thế cạnh tranh. Tại Google, CEO Sundar Pichai từng nhấn mạnh trong một cuộc họp toàn công ty rằng kỹ sư phải dùng AI để lập trình và cải thiện hiệu suất.

Khảo sát của Gallup vào tháng 6 cho thấy lãnh đạo cấp cao sử dụng AI thường xuyên hơn nhân viên cấp dưới. Cụ thể, 33% những người giữ vị trí giám đốc cho biết họ dùng AI vài lần một tuần hoặc nhiều hơn, gần gấp đôi tỷ lệ của các nhân viên trong công ty.

CEO Coinbase cũng khẳng định việc dùng AI không đồng nghĩa giao phó toàn bộ công việc cho máy móc. “Có lẽ bạn có thể đi xa hơn với nó. Bạn không muốn mọi người để AI toàn quyền mã hóa hệ thống xử lý giao dịch. Cần có bước kiểm tra thủ công và sự tham gia của con người”, ông nói.