Công ty đa cấp do Ronaldo quảng cáo 'kiếm đậm' tại Việt Nam

Herbalife tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tại Việt Nam trong quý I/2026 với doanh thu vượt 77 triệu USD, bỏ xa thị trường Trung Quốc và giữ vị trí thị trường lớn thứ 4 toàn cầu.

Herbalife là đối tác tài trợ độc quyền của siêu sao Cristiano Ronaldo ở các hạng mục sản phẩm dinh dưỡng, thể chất và hiệu suất thể thao từ năm 2013. Ảnh: Herbalife.

Herbalife vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 trong báo cáo 10-Q nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC), cho thấy thị trường Việt Nam tiếp tục duy trì vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh thu của tập đoàn.

Theo báo cáo, doanh thu thuần của Herbalife tại Việt Nam trong quý I đạt 77,5 triệu USD , tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, Herbalife cho biết biến động tỷ giá đã ảnh hưởng tiêu cực (khoảng 2,3 triệu USD ) đến doanh thu tại Việt Nam trong quý đầu năm nay. Điều này đồng nghĩa nếu loại trừ yếu tố tỷ giá, tăng trưởng của thị trường Việt Nam còn cao hơn mức thể hiện trên báo cáo tài chính.

Bên cạnh yếu tố tỷ giá, doanh nghiệp cũng tiết lộ sản lượng bán hàng tại Việt Nam đã tăng hơn 3% trong quý I. Herbalife tiếp tục duy trì các hoạt động thúc đẩy tăng trưởng như tài trợ thể thao, chương trình khuyến mại và tổ chức sự kiện bán hàng.

Một yếu tố khác đóng góp vào tăng trưởng doanh thu là việc Herbalife tăng giá sản phẩm khoảng 2,5% tại Việt Nam từ tháng 3. Đây là năm thứ 2 liên tiếp doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá với mức tăng tương tự vào tháng 3/2025.

Ở quy mô toàn cầu, Herbalife ghi nhận doanh thu quý I đạt 1,317 tỷ USD , tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương là động lực tăng trưởng lớn nhất với doanh thu gần 496 triệu USD , tăng hơn 17%.

Với mức doanh thu 77,5 triệu USD , Việt Nam tiếp tục là thị trường lớn thứ 4 của Herbalife trên toàn cầu, chỉ xếp sau Mỹ, Ấn Độ và Mexico.

Đáng chú ý, doanh thu Herbalife tại Việt Nam hiện cao hơn khoảng 20 triệu USD so với thị trường Trung Quốc - nơi doanh thu quý I chỉ đạt 57 triệu USD và giảm 12% so với cùng kỳ. Khoảng cách này đang ngày càng nới rộng. Cùng kỳ năm ngoái, chênh lệch doanh thu giữa thị trường Việt Nam và Trung Quốc mới ở mức khoảng 10 triệu USD .

Tại Việt Nam, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam được thành lập từ tháng 11/2009 theo mô hình đa cấp. Việt Nam là thị trường thứ 71 của Herbalife trên toàn cầu. Herbalife Việt Nam đặt trụ sở chính tại TP.HCM và các chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng cùng hàng loạt văn phòng đại diện/trung tâm giao nhận hàng hóa tại Bình Dương, Phú Thọ, Nghệ An, Hải Phòng và Cần Thơ.

Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, kiểm soát cân nặng, dinh dưỡng thể thao. Tính theo doanh thu, đây là công ty đa cấp lớn nhất Việt Nam, vượt trội so với doanh thu của New Image, Amway, Oriflame...