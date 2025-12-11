Công ty của Elon Musk chỉ mất 1,5 giây để cấy chip vào não người

Neuralink, công ty chip não (BCI) do tỉ phú Elon Musk sáng lập, vừa công bố một bước tiến vượt bậc khi rút ngắn thời gian cấy ghép điện cực xuống mức kỷ lục, đồng thời giảm 95% chi phí sản xuất.

Công ty của elon musk đạt đột phá công nghệ với thời gian cấy ghép không tưởng. Ảnh: Wccftech.

Neuralink cho biết hiện đã có hơn 10.000 người trên toàn thế giới đã đăng ký và đang chờ đợi trong danh sách bệnh nhân của Neuralink để tham gia thử nghiệm. Công ty kỳ vọng sẽ hoàn thành 20 ca phẫu thuật cấy ghép trên người vào cuối năm nay.

Trong khi đó, Science Corp, do cựu đồng sáng lập Neuralink là Max Hordak thành lập, cũng giới thiệu công nghệ được cho là có khả năng "khôi phục thị giác cho người mù".

Tốc độ và chính xác tuyệt đối

Công ty cho biết robot phẫu thuật của họ đã rút ngắn đáng kể thời gian cấy ghép một sợi điện cực từ 17 giây xuống chỉ còn 1,5 giây.

Robot này sử dụng kim cấy ghép siêu nhỏ, mảnh hơn tế bào hồng cầu để chèn các sợi điện cực dẻo vào não một cách chính xác và tránh các mạch máu dày đặc.

Để giải quyết thách thức ở cấp độ micromet này, Neuralink đã tự phát triển một hệ thống kết hợp 6 kính hiển vi với công nghệ Chụp cắt lớp quang học (OCT). Điều này cho phép robot đồng bộ hóa chuyển động của mô não và dự đoán đường đi với tốc độ mili giây.

Ngoài ra, bộ phận giữ kim dùng một lần được sử dụng trong robot phẫu thuật của Neuralink có chi phí sản xuất giảm tới 95%. Những bộ phận từng rất đắt đỏ này nay được cho là đã sẵn sàng để sản xuất hàng loạt.

Các thử nghiệm ban đầu của Neuralink đã cho phép bệnh nhân liệt điều khiển cánh tay robot bằng ý nghĩ.

Bệnh nhân dùng ý nghĩ để điều khiển cánh tay robot đưa thức ăn vào miệng. Ảnh: Neuralink.

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, Rocky Stottenberg, một bệnh nhân bị liệt từ cổ trở xuống, đã chứng minh hiệu quả của sản phẩm. Video cho thấy ông dùng ý nghĩ điều khiển tay robot để tự đưa thức ăn vào miệng. Trước đây, ông phải dựa vào ống ngậm để thực hiện các tác vụ như chơi game.

Một người tham gia thử nghiệm khác là Nick Ray, mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS), cũng đã thành công thử nghiệm chức năng mới, sử dụng tay robot để cầm cốc và uống nước.

Musk tuyên bố các phiên bản Neuralink trong tương lai không chỉ cho phép người dùng truyền nhạc trực tiếp vào não, tạo ra mối quan hệ "cộng sinh" với trí tuệ nhân tạo, mà thậm chí còn có thể phát triển đến giai đoạn "tải lên ký ức."

"Điều này nghe có vẻ giống khoa học viễn tưởng, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể lưu một 'phiên bản khác' và sau đó tải nó xuống một cơ thể robot hoặc một bản sao, điều này sẽ mang lại cho con người một hình thức bất tử”, tỷ phú cho biết.

Công nghệ phục hồi thị giác

Max Hordak, người từng là đồng sáng lập kiêm Chủ tịch của Neuralink, trở thành đối thủ cạnh tranh lớn của Elon Musk.

Ông Hordak, người đóng vai trò quan trọng trong những đột phá kỹ thuật ban đầu của Neuralink, rời công ty vào năm 2021 và thành lập Science Corp, mang theo 3 đồng nghiệp cũ. Công ty mới này đang nhanh chóng vươn lên và được xem là đối thủ trực tiếp, thách thức vị thế của Neuralink.

Các bệnh nhân đã đeo kính thông minh được kết nối với thiết bị cấy ghép võng mạc trong mắt. Ảnh: Science Corp.

Science Corp đã làm chủ một công nghệ cấy ghép võng mạc có trên "Prima". Thiết bị cấy ghép nhỏ bằng hạt gạo này được thiết kế để khôi phục "thị giác hình thức" cho bệnh nhân bị thoái hóa điểm vàng nặng. Công nghệ này ban đầu được công ty Pixium Vision của Pháp phát triển và sau đó được Science Corp tinh chỉnh, thu hút sự chú ý.

Với sự hỗ trợ của kính camera được thiết kế đặc biệt, Prima đã đạt được kết quả khả quan trong thử nghiệm. Trong số 38 người khiếm thị tham gia, 80% đã lấy lại được khả năng đọc, mặc dù tốc độ hiện tại chỉ có thể nhận dạng được 2 chữ cái cùng một lúc, đây vẫn là một bước đột phá đáng kể.

Hordak cho biết Science Corp đã huy động được 260 triệu USD vốn đầu tư và tạo doanh thu bằng cách bán các công cụ khoa học thần kinh cho các nhà nghiên cứu. Công ty không chỉ hoàn thành thử nghiệm ở châu Âu mà còn lên kế hoạch chính thức ra mắt sản phẩm thương mại vào mùa hè năm sau.