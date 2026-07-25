Công chúa Campuchia gây sốt tại ASEAN Cup 2026

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Tối 24/7, Công chúa Norodom Jenna trở thành tâm điểm của lễ khai mạc ASEAN Cup 2026 trên sân vận động quốc gia Morodok Techo (Phnom Penh, Campuchia). Cô cùng ca sĩ Sambath Sok mang đến tiết mục biểu diễn đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải đấu, khuấy động bầu không khí trước trận mở màn giữa tuyển Campuchia và Singapore. Sau màn trình diễn, đoạn video được Jenna đăng tải trên TikTok nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả để lại lời khen cho giọng hát trầm ấm, phong thái tự tin của cô.
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Trước đó, vào tháng 5, Công chúa Jenna cũng từng gây chú ý khi vướng thông tin sẽ sang Hàn Quốc làm thực tập sinh để theo đuổi con đường thần tượng Kpop. Theo truyền thông Hàn Quốc và đài YTN, CEO của một công ty giải trí Kpop bày tỏ mong muốn hỗ trợ thành viên Hoàng gia Campuchia phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, đội ngũ quản lý của Jenna đã bác bỏ thông tin này, khẳng định cô không tham gia chương trình đào tạo tại Hàn Quốc và cũng không có kế hoạch trở thành thực tập sinh Kpop.
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Thay vì phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, Công chúa Jenna lựa chọn ở lại Campuchia để cân bằng giữa việc học và hoạt động nghệ thuật. Cô hiện theo học chuyên ngành opera tại Trường Nghệ thuật Âm nhạc ở Phnom Penh, đồng thời thông thạo 5 ngôn ngữ gồm tiếng Khmer, Anh, Pháp, Trung và Thái. Khả năng ngoại ngữ giúp nữ cô thể hiện nhiều thể loại âm nhạc bằng nhiều thứ tiếng, từ các ca khúc quốc tế đến rap hiện đại. Công chúa Campuchia cũng đang chuẩn bị phát hành album tiếng Trung đầu tay. Tháng 4/2026, cô được Vua Norodom Sihamoni phong tước hiệu "Điện hạ" để ghi nhận những đóng góp cho nghệ thuật.
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Sinh năm 2012, Norodom Jenna là chắt của cố Quốc vương Norodom Sihanouk và được xem là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của Hoàng gia Campuchia. Sau 4 năm sinh sống tại Pháp, cô trở về quê hương và lớn lên trong môi trường giáo dục của Hoàng gia. Gia nhập làng giải trí từ năm 2018, Jenna hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất, người mẫu và nhảy múa, đồng thời tích cực quảng bá văn hóa Campuchia đến bạn bè quốc tế.
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Bên cạnh tài năng nghệ thuật, Jenna còn gây ấn tượng với vẻ đẹp lai giữa mẹ người Campuchia và bố mang dòng máu Pháp. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to cùng thần thái cuốn hút. Dù mới ở tuổi thiếu niên, nữ công chúa thường xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, thanh lịch, phù hợp với vai trò thành viên Hoàng gia.
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Ngoài đời, Công chúa Jenna theo đuổi phong cách thời trang đa dạng, linh hoạt theo từng sự kiện. Khi tham dự các hoạt động chính thức, cô ưu tiên những thiết kế kín đáo, trang nhã nhưng vẫn mang hướng hiện đại. Trong cuộc sống thường ngày, cô lựa chọn trang phục tối giản, trẻ trung, phù hợp với lứa tuổi nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.
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Sức hút của Norodom Jenna cũng được thể hiện trên mạng xã hội. Công chúa Campichia hiện sở hữu hơn 166.000 người theo dõi trên Instagram, hơn 293.000 người theo dõi trên Weibo, hơn 1 triệu lượt đăng ký trên YouTube và hơn 6 triệu người theo dõi trên TikTok. Đây là một trong những thành viên hoàng gia trẻ tuổi có sức ảnh hưởng nổi bật nhất Campuchia trên các nền tảng số.
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