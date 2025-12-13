Công an TP.HCM đột kích ‘Bến Thượng Hải’, phát hiện bí mật sau vỏ bọc

Khi kiểm tra karaoke Bến Thượng Hải, công an phát hiện có bố trí người cảnh giới, tắt đèn, hoạt động quá thời gian quy định, không ký hợp đồng lao động, hàng chục nhân viên chưa đủ tuổi. Cơ sở kinh doanh dịch vụ này được người dân địa phương biết đến và quen gọi tắt là "Bến Thượng Hải".

Ngày 13/12, Công an phường Bình Cơ (TPHCM) thông tin, vừa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke Bến Thượng Hải trên đường Hội Nghĩa 02 vào lúc rạng sáng.

Thời điểm công an “đột kích”, cơ sở karaoke này bên ngoài đã đóng cửa, im lìm, tắt đèn tối om, bố trí người "cảnh giới", hòng qua mặt lực lượng chức năng. Dù vậy, tổ kiểm tra đã nhanh chóng xác định được hoạt động ngầm bên trong cơ sở này.

Phía sau lớp vỏ bọc kín mít, lực lượng chức năng phát hiện có 4 phòng hát vẫn đang hoạt động với 17 khách. Đây chính là thủ đoạn che chắn tinh vi mà các cơ sở sử dụng để kéo dài thời gian hoạt động, tạo kẽ hở cho các đối tượng phạm tội thực hiện hành vi.

Lực lượng chức năng kiểm tra karaoke Bến Thượng Hải.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tiến hành test ma túy toàn bộ 82 người (gồm khách và 65 nhân viên phục vụ), kết quả âm tính.

Dù chưa phát hiện có người dương tính với ma túy song cơ sở karaoke này được xác định vi phạm hoạt động quá giờ quy định (sau 24 giờ); sử dụng tới 37 nhân viên không có hợp đồng lao động hợp pháp; 21 nhân viên chưa đủ tuổi.

Theo cơ quan chức năng, các vi phạm trên của cơ sở karaoke không chỉ là hành vi kinh doanh bất hợp pháp mà còn là mầm mống tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, tạo điều kiện cho tệ nạn xã hội bùng phát.

Toàn bộ hồ sơ vi phạm đã được Công an phường Bình Cơ lập biên bản để xử lý.