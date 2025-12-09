Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đột kích quán karaoke, phát hiện nhiều đối tượng 'phê đá'

  • Thứ ba, 9/12/2025 17:44 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Chiều 9/12, Công an phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ) cho biết phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ, đột kích quán karaoke Chí Tài trên đường Lê Lai, phát hiện nhiều đối tượng sử dụng trái phép ma túy.

Rạng sáng 9/12, Công an phường Vĩnh Châu đồng loạt kiểm tra đột xuất hoạt động của quán karaoke trên, phát hiện tại phòng Vip 6 có 13 đối tượng đang nhảy múa.

Trong đó, một đối tượng nữ lấy trên người 2 túi zip trong suốt ném xuống nền gạch. Kiểm tra bên trong 2 túi zip có chứa tinh thể màu trắng, 6 viên nén mà đối tượng khai là ma túy. Qua test nhanh, có 7 đối tượng dương tính với ma túy.

Các đối tượng cùng tang vật liên quan.

Tiếp tục kiểm tra tại phòng Vip 13 có 5 đối tượng đang hát karaoke, phát hiện trên bàn có 1 đĩa sứ bên trên dính nhiều chất bột màu trắng, 1 tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng, 1 thẻ nhựa, 1 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng quấn tròn thành ống hút được cố định bởi đầu lọc thuốc lá.

Các đối tượng khai tang vật trên là ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy. Tiếp tục kiểm tra xung quanh, lực lượng Công an phát hiện hộp nhựa đựng giấy có thêm 2 túi zip bên trong chứa ma túy và thuốc lắc. Test nhanh, cả 5 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Công an phường Vĩnh Châu lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với các đối tượng có liên quan và đưa các đối tượng về trụ sở Công an phường để điều tra làm rõ.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp Công an phường Vĩnh Châu điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

