Bắt tạm giam 'tổng tài' chỉ đạo đánh người tại quán cà phê ở Hà Nội

  • Thứ ba, 9/12/2025 16:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên quan vụ đánh người, gây rối trật tự công cộng tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (SN 1998; trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Chiều 17/9/2025, tại quán cà phê "Góc quán", địa chỉ ở Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, Nguyễn Long Vũ (SN 2002; trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đã có hành vi hành hung anh N.M.Đ (SN 1997, làm việc tại quán).

Nguyên nhân do anh Đ nhắc nhở nhóm của Vũ không được hút thuốc trong quán. Vũ đã dùng tay tát một lần, đấm một lần vào vùng mặt anh Đ khiến anh này bị ngã xuống sàn.

Bat giam tong tai anh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Thiên.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 19/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Vũ ra tát anh Đ. Ngày 4/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bat giam tong tai anh 2

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Văn Thiên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Linh Nhi/An ninh Thủ đô

