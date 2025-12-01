Quán karaoke ghi 'tôm hùm', 'Cherry J82' để che giấu dịch vụ 'múa lửa'

Các dịch vụ "Tôm hùm bông", "đĩa Cherry J82" ghi trên hóa đơn thực chất là dịch vụ "múa lửa" và cung cấp bóng cười, khí cười cho khách tại quán karaoke Monaza ở Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự 18 đối tượng liên quan đến hàng loạt sai phạm tại quán karaoke Monaza (địa chỉ tại đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội).

Quá trình kiểm tra cơ sở karaoke Monaza do Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn "Gốm", SN 1977, trú Hà Đông, TP Hà Nội) làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện 4 phòng hát có sử dụng bóng cười. Test nhanh ma túy có 1 nữ nhân viên và 4 khách dương tính với chất ma túy.

Chủ quán karaoke Monaza Hồ Anh Tuấn (áo xanh, đầu tiên từ trái sang) và các đối tượng trong vụ việc.

Lực lượng chức năng thu giữ 83 bình khí cười (N2O) đồng thời đưa 169 người liên quan (gồm 140 nhân viên, 29 khách) về trụ sở để xác minh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Hồ Anh Tuấn khai nhận quán có các dịch vụ đặc biệt như cung cấp bóng cười, khí cười cho khách, "múa lửa" (tức các nữ nhân viên múa khỏa thân trong phòng hát). Để che giấu dịch vụ này, trên hóa đơn Tuấn cho nhân viên ghi tên dịch vụ là "Tôm hùm bông", "đĩa Cherry J82"...

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng để điều tra về các hành vi Buôn bán hàng cấm, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc, trong đó có Hồ Anh Tuấn, chủ quán; Mai Thị Phương, điều hành quán; Nguyễn Thị Thành, điều hành quán; Nguyễn Đình Huy, quản lý quán cùng nhiều đối tượng khác là nhân viên của quán.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.