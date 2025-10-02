Công an TP.HCM đề nghị sớm sửa chữa đường Kha Vạn Cân hư hỏng nặng

Phòng CSGT TP.HCM kiến nghị Sở Xây dựng TP sớm duy tu, sửa chữa mặt đường, nâng cấp hệ thống thoát nước trên tuyến đường Kha Vạn Cân dài 4 km chi chít ổ voi, ổ gà.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an TP.HCM phát biểu tại họp báo chiều 2/10. Ảnh: TTBC.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều ngày 2/10, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an TP.HCM thông tin về khắc phục hạ tầng; xử lý vi phạm xe dù, bến cóc trên đường Kha Vạn Cân (từ giao lộ Phạm Văn Đồng đến Quốc lộ 13).

Trả lời phản ánh về việc cầu Bình Triệu đang nâng tĩnh không khiến dồn ứ quanh khu vực cầu Bình Lợi, nhánh rẽ Kha Vạn Cân lẽ ra có thể chia tải giao thông nhưng thực tế lại không đáp ứng được, Thượng tá Nguyễn Văn Bình phân tích qua khảo sát thực tế, Phòng CSGT cho biết tuyến đường Kha Vạn Cân (đoạn từ giao lộ Phạm Văn Đồng đến Quốc lộ 13) có chiều dài chỉ dài khoảng 4 km nhưng nhiều vị trí mặt đường xuống cấp, bong tróc, xuất hiện ổ gà, ổ voi.

Hệ thống thoát nước yếu khiến mưa lớn dễ gây ngập, rác thải tồn đọng dọc tuyến. Mặt đường vốn nhỏ hẹp, nhiều đoạn chỉ đủ cho một làn xe một chiều nên kẹt xe diễn ra thường xuyên, đặc biệt vào giờ cao điểm. Tuyến đường này còn trở thành “điểm nóng” xe dù, bến cóc khi nhiều nhà xe tùy tiện dừng, đón trả khách cả ngày lẫn đêm.

Theo Thượng tá Bình, đầu tháng 5/2024, Phòng CSGT đã tham mưu Ban Giám đốc Công an TP.HCM có công văn kiến nghị TP để khắc phục hạ tầng trên tuyến đường Kha Vạn Cân. Sau đó, Phòng CSGT đã phối hợp Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) kiến nghị cải tạo bề mặt đường và hệ thống thoát nước cho tuyến Kha Vạn Cân; đồng thời tổ chức khảo sát, lắp đặt cấm dừng đỗ xe và cấm ô tô khách trên 16 chỗ trên tuyến đường.

Đơn vị đã tham mưu Ban Giám đốc Công an TP có kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, đơn vị đã phân công các tổ công tác chuyên đề, tập trung kiểm tra, xử lý xe dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định, đặc biệt tại khu vực tuyến đường Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng.

Từ ngày 15/12/2024 đến ngày 1/10/2025 trên tuyến Kha Vạn Cân, Thượng tá Bình cho biết CSGT TP.HCM xử lý 23 trường hợp vi phạm. Trong đó, 12 trường hợp dừng đỗ không đúng quy định, 2 trường hợp không chấp hành vạch kẻ đường, 1 trường hợp không thắt dây an toàn, 2 trường hợp đi vào đường cấm và 6 lỗi khác.

CSGT TP.HCM đã phối hợp Công an phường Hiệp Bình tăng cường lực lượng triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý xe dù, bến cóc, áp dụng biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý triệt để các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Thượng tá Bình cho hay kế hoạch sắp tới, Phòng CSGT TP.HCM kiến nghị Sở Xây dựng sớm duy tu, sửa chữa mặt đường, nâng cấp hệ thống thoát nước, tổ chức sơn kẻ, đảm bảo vệ sinh trên tuyến đường Kha Vạn Cân; đề xuất UBND phường Hiệp Bình chỉ đạo thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh, xử lý các điểm tập kết rác tự phát, chỉnh trang đô thị.

Về công tác quản lý xe dù, bến cóc, Thượng tá Bình nhấn mạnh lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là vào các khung giờ cao điểm; kiên quyết lập biên bản, xử lý nghiêm các xe khách dừng đỗ đón trả khách trái phép; khảo sát lắp đặt hệ thống giám sát, tăng cường xử lý phạt nguội tại khu vực này.