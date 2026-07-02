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Công nghệ

Công an cảnh báo về 'Đại úy Trần Thu Hường, sinh năm 1989'

  • Thứ năm, 2/7/2026 09:05 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Cục A05 khẳng định không có Đại uý Trần Thu Hường, sinh năm 1989 làm việc tại đây, đồng thời nhấn mạnh không điều tra qua tin nhắn hay video call.

Cảnh báo của Cục A05 trên trang thông tin. Ảnh: Nhật Tường.

Một học sinh vừa chia sẻ trên mạng xã hội Threads về việc nhận được tin nhắn từ một tài khoản Facebook tự xưng là Đại úy Trần Thu Hường, đang công tác tại Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục A05, Bộ Công an). Tài khoản này liên hệ để yêu cầu người dùng hợp tác điều tra.

Trên trang thông tin chính thức, Cục A05 khẳng định không có Đại úy Trần Thu Hường, sinh năm 1989, công tác tại đơn vị như thông tin các đối tượng đang sử dụng để lừa đảo người dân.

Đồng thời, Cục A05 cũng nhấn mạnh nguyên tắc quan trọng. Cơ quan công an không tiến hành điều tra, xác minh vụ án thông qua tin nhắn mạng xã hội hoặc cuộc gọi video.

Nếu cần làm việc với công dân, cơ quan chức năng sẽ thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng và giấy tờ hợp pháp, không yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại hoặc Internet.

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Tin nhắn giả mạo từ "Đại uý Trần Thu Hường". Ảnh: Threads.

Theo bài viêt đang lan truyền trên mạng xã hội, tài khoản giả mạo không để ảnh thật mà sử dụng một con mèo hoạt hình làm ảnh đại diện. Theo nội dung đoạn hội thoại được chia sẻ, tài khoản này gửi 2 hình ảnh về một người phụ nữ mặc quân phục và ảnh chụp màn hình trang web của Cục A05, đồng thời cho biết đã "tạo nick học sinh để không gây chú ý, tiện cho việc điều tra".

khi người dùng tỏ ra nghi ngờ, người này tiếp tục đưa ra hàng loạt thông tin nhằm gây áp lực tâm lý như "Bộ Công an đang truy tìm một học sinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "tài khoản của con nằm trong danh sách tình nghi". Thậm chí, tài khoản Facebook của học sinh bị cáo buộc có dấu hiệu "giả danh nam nữ để lừa tình, buộc nạn nhân tặng quà giá trị cao hoặc chuyển tiền".

Đây không phải lần đầu xuất hiện kịch bản mạo danh cơ quan điều tra. Thời gian qua, Bộ Công an nhiều lần cảnh báo các đối tượng thường giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát hoặc tòa án, thông báo nạn nhân "liên quan đến một vụ án", "nằm trong danh sách điều tra" hoặc "có tài khoản bị lợi dụng để phạm tội".

Sau khi tạo tâm lý hoang mang, chúng yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, làm việc qua video call, cài ứng dụng hoặc chuyển tiền để "chứng minh vô tội".

Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh và sinh viên, cần cảnh giác khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước.

Khi gặp trường hợp tương tự, không nên tiếp tục trao đổi, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào và nên xác minh thông tin qua các kênh chính thức của cơ quan chức năng trước khi thực hiện bất cứ yêu cầu nào.

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Nhật Tường

giả mạo cục A05 Trần Thu Hường SN 1989 Bộ Công An

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