Lời chia buồn của Ronaldo với Messi đạt kỷ lục

Bình luận chia buồn của Cristiano Ronaldo dành cho Lionel Messi vừa chính thức trở thành dòng nội dung dưới bài đăng có tương tác cao nhất mọi thời đại.

Ronaldo một lần nữa thể hiện sức ảnh hưởng khổng lồ của mình trên mạng xã hội. Ảnh: Reuters.

Ngày 13/8, Cristiano Ronaldo tạo nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên Instagram khi gửi lời động viên chân thành đến Lionel Messi. Thời điểm đó, siêu sao người Argentina vừa đăng tải bức tâm thư xúc động để chia tay người cha quá cố của mình, ông Jorge Messi.

Dưới bài viết mang nhiều nỗi đau của đồng nghiệp, Ronaldo đã để lại dòng nhắn ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “A huge hug to you and yours in these hard times, Leo. Much strength”, (tạm dịch: Gửi đến bạn và người thân những cái ôm lớn. Hãy thật mạnh mẽ nhé), Ronaldo viết.

Lời nhắn chứa đựng sự đồng cảm sâu sắc này ngay lập tức bùng nổ truyền thông. Dòng bình luận đã nhanh chóng vượt mốc 6,4 triệu lượt yêu thích, dữ liệu cập nhật tối 14/8 (giờ Việt Nam). Thành tích này giúp anh chính thức sở hữu bình luận được yêu thích nhất mọi thời đại, từng được ghi nhận trên các nền tảng trực tuyến.

Lời chia buồn của Ronaldo dành cho Messi đang nắm giữ kỷ lục bình luận thể thao có nhiều lượt thích nhất lịch sử. Ảnh: Instagram.

Nhìn vào các con số, thế giới bóng đá một lần nữa phải kinh ngạc trước sức ảnh hưởng khổng lồ của Ronaldo. Theo thống kê của tài khoản X TCR, anh đang hoàn toàn thống trị danh sách những bình luận nổi tiếng nhất nền tảng Instagram.

Trước kỷ lục vừa thiết lập với Messi, vị trí dẫn đầu vốn thuộc về lời chúc mừng của anh dành cho Kylian Mbappé khi cầu thủ này gia nhập Real Madrid với 6,1 triệu lượt thích.

Chưa dừng lại ở đó, danh sách các bình luận sở hữu lượng tương tác kỷ lục trên Instagram gần như là sân chơi riêng của siêu sao người Bồ Đào Nha. Anh nắm giữ hàng loạt vị trí top đầu khác với những con số ấn tượng. Đó là bình luận dưới bài đăng của streamer IShowSpeed đạt 4,1 triệu lượt thích. Tiếp theo là dòng nhắn gửi trung vệ Sergio Ramos đạt 2,8 triệu lượt thích. Cuối cùng là một bình luận khác dành cho Mbappé với 1,5 triệu lượt thích.

Ronaldo thống trị mạng xã hội Instagram. Ảnh: TCR.

Sự kiện lần này cho thấy sức hút khủng khiếp cũng như tầm ảnh hưởng lan tỏa mạnh mẽ của Ronaldo. Mọi tranh cãi khốc liệt về chuyên môn hay danh hiệu giữa hai huyền thoại bóng đá suốt hơn 15 năm qua lập tức nhường chỗ cho sự đồng cảm.

Bản thân Ronaldo từng trải qua bi kịch mất cha khi ông José Dinis Aveiro qua đời vào năm 2005. Nỗi đau tương đồng từ quá khứ giúp lời chia buồn của anh trở nên chân thành và dễ dàng chạm đến trái tim của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.

Ở chiều ngược lại, sự ra đi đột ngột của ông Jorge Messi, người vừa là cha vừa là đại diện gắn bó từ ngày đầu sự nghiệp, đã giáng một đòn nặng nề vào tâm lý của Messi. Anh thừa nhận bản thân đang rơi vào trạng thái hụt hẫng và cân nhắc nghiêm túc về khả năng dừng thi đấu đỉnh cao. Giữa bối cảnh này, lợi động viên từ người đồng nghiệp, cũng như đối thủ lớn nhất, khiến người hâm mộ xúc động vì sự tôn trọng hai siêu sao dành cho nhau.