Một miếng vải giúp bớt công vệ sinh máy lạnh

Một lớp lọc bụi đặt bên ngoài cửa hút gió có thể giúp giảm lượng bụi đi vào điều hòa, nhưng không thể thay thế việc vệ sinh bộ lọc và bảo dưỡng thiết bị.

Lớp lọc bổ sung được đặt bên ngoài cửa hút gió của điều hòa để giữ lại bụi trước khi không khí đi vào máy. Ảnh: Gizmodo Japan.

Một thử nghiệm thực tế tại Nhật Bản đã sử dụng miếng lọc chống bụi của Toyo Aluminium Eco Products cho 3 chiếc điều hòa trong hơn một năm. Thay vì đặt bên trong máy, lớp lọc này được cắt theo kích thước và dán trực tiếp lên khu vực hút gió của điều hòa.

Sau hơn một năm, lớp vật liệu lọc đã bám một lượng bụi đáng kể. Đáng chú ý, bộ lọc nguyên bản bên trong cả 3 chiếc điều hòa vẫn tương đối sạch. Kết quả này cho thấy lớp lọc bên ngoài đã giữ lại một phần bụi trước khi chúng đi sâu vào hệ thống.

Cơ chế khá đơn giản. Khi điều hòa hút không khí trong phòng, bụi trong không khí cũng đi theo luồng khí vào máy. Bộ lọc nguyên bản có nhiệm vụ giữ lại phần bụi này trước khi không khí được đưa qua các bộ phận bên trong. Nếu bổ sung thêm một lớp lọc ở cửa hút, một phần bụi sẽ bị giữ lại ngay từ bên ngoài.

Sản phẩm được thử nghiệm có kích thước khoảng 38 x 80 cm và có thể cắt theo kích thước khu vực hút gió. Lớp lọc có thể sử dụng với những mẫu điều hòa hút không khí từ phía trên hoặc phía trước. Phần vật liệu thừa cũng có thể được tận dụng cho một số vị trí thông gió khác.

Miếng lọc bụi của Toyo Aluminium Eco Products có thể cắt theo kích thước khu vực hút gió của điều hòa và thay mới khi bám nhiều bụi. Ảnh: Gizmodo Japan.

Tuy nhiên, việc dán thêm một lớp lọc không đồng nghĩa người dùng có thể bỏ qua bộ lọc nguyên bản. Nếu lớp lọc bên ngoài quá bẩn hoặc được lắp không phù hợp, luồng không khí đi vào máy có thể bị cản trở. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng làm lạnh và khiến điều hòa phải hoạt động nhiều hơn.

Bản thân lớp lọc bổ sung cũng cần được thay hoặc vệ sinh khi bám nhiều bụi. Việc để một miếng lọc đã quá bẩn tiếp tục chắn ở cửa hút gió có thể làm mất đi lợi ích ban đầu của nó.

Hiệu quả thực tế cũng không giống nhau ở mọi gia đình. Lượng bụi mà điều hòa phải xử lý phụ thuộc vào chất lượng không khí, vị trí lắp đặt, tần suất sử dụng và môi trường xung quanh. Một căn phòng gần đường lớn hoặc thường xuyên mở cửa có thể tích tụ bụi nhanh hơn không gian kín.

Vì vậy, lớp lọc bên ngoài có thể được xem như một giải pháp hỗ trợ giảm bụi cho điều hòa, thay vì phương án thay thế việc bảo dưỡng. Người dùng vẫn cần kiểm tra bộ lọc nguyên bản và vệ sinh thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Điểm đáng chú ý của cách làm này nằm ở một nguyên tắc khá đơn giản: nếu có thể giữ bụi lại trước khi chúng đi vào thiết bị, lượng bụi mà hệ thống bên trong phải xử lý cũng có thể giảm xuống. Với những chiếc điều hòa hoạt động thường xuyên, đây có thể là một cách bổ sung để giảm áp lực cho bộ lọc, miễn là không làm cản trở luồng khí của máy.