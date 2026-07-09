Giấc ngủ chất lượng bắt đầu từ không gian sống khỏe mạnh

Bên cạnh đầu tư vào nệm, gối hay điều hòa, nhiều gia đình bắt đầu chú trọng chất lượng không khí trong phòng ngủ như một phần của lối sống "wellness at home".

Xu hướng này thúc đẩy sự quan tâm đối với các thiết bị vừa làm sạch không khí, vừa nâng cao trải nghiệm sống.

Đáp ứng nhu cầu không gian sống hiện đại

Những năm gần đây, khái niệm chăm sóc sức khỏe tại nhà không chỉ gói gọn trong chế độ ăn uống hay luyện tập, mà còn mở rộng sang tối ưu môi trường sống. Phòng ngủ - nơi mỗi người dành khoảng 1/3 khoảng thời gian trong ngày - được đầu tư nhiều hơn để nâng cao chất lượng nghỉ ngơi.

Trước đây, người dùng chủ yếu quan tâm nhiệt độ phòng hay độ êm của nệm. Tuy nhiên hiện nay, chất lượng không khí cũng được xem là một trong những yếu tố góp phần tạo giấc ngủ trọn vẹn. Trong không gian kín sử dụng điều hòa suốt đêm, bụi mịn, mùi sinh hoạt, phấn hoa, lông thú cưng hoặc các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) có thể tích tụ theo thời gian, khiến căn phòng trở nên kém thông thoáng.

Chính vì vậy, nhiều gia đình bổ sung máy lọc không khí như một thiết bị chăm sóc sức khỏe bên cạnh đồ gia dụng truyền thống.

Nhiều gia đình ưa chuộng máy lọc không khí.

Nắm bắt xu hướng này, Acerpure Cool C2-UVC, dòng máy lọc không khí tích hợp quạt đối lưu, giúp kết hợp 2 nhu cầu trong cùng thiết bị. Thay vì chỉ làm sạch không khí tại vị trí đặt máy, hệ thống quạt hỗ trợ đưa luồng khí sạch lan tỏa rộng hơn trong không gian.

Acerpure Cool C2-UVC có khả năng tạo luồng gió xa đến 24 m cùng lưu lượng gió sạch, phù hợp với không gian có diện tích lên đến 45 m2. Điều này giúp thiết bị đáp ứng nhu cầu sử dụng trong phòng ngủ, phòng khách hoặc căn hộ chung cư - không gian thường được đóng kín để sử dụng điều hòa.

Máy lọc không khí kết hợp quạt đối lưu.

Bên cạnh thiết kế hiện đại với gam màu trung tính, sản phẩm cũng hướng đến tiết kiệm diện tích khi thay thế đồng thời vai trò của quạt đối lưu và máy lọc không khí.

Nâng cao chất lượng không khí, tối ưu trải nghiệm

Một trong những điểm nhấn của Acerpure Cool C2-UVC là hệ thống lọc HEPA H13 “4 trong 1” bao gồm màng lọc thô, HEPA Plus, HEPA H13 và than hoạt tính.

Bộ lọc có khả năng loại bỏ bụi siêu mịn PM1.0, lớp than hoạt tính giúp hấp thụ mùi và các hợp chất hữu cơ bay hơi phát sinh từ nội thất hoặc sinh hoạt hàng ngày, góp phần mang lại bầu không khí dễ chịu.

Sản phẩm được tích hợp công nghệ UV-C trong hệ thống lọc với khả năng loại bỏ vi khuẩn, đồng thời màng lọc HEPA Plus có hoạt tính kháng virus.

Màng lọc HEPA H13 có những trợ năng “4 trong 1”.

Không chỉ chú trọng hiệu quả làm sạch không khí, Acerpure COOL C2-UVC còn được trang bị cảm biến laser theo dõi chỉ số PM1.0, PM2.5 và VOCs theo thời gian thực. Dựa trên dữ liệu thu thập, chế độ Smart sẽ tự động điều chỉnh công suất hoạt động để duy trì chất lượng không khí phù hợp mà không cần người dùng can thiệp thường xuyên.

Thông qua ứng dụng Acerpure Life, người dùng có thể theo dõi chất lượng không khí, điều khiển thiết bị từ xa hoặc nhận thông báo thay bộ lọc trên điện thoại.

Động cơ DC Inverter giúp máy vận hành ổn định với độ ồn chỉ khoảng 25 dB ở chế độ Sleep theo công bố của hãng. Kết hợp cùng màn hình tự động giảm sáng, 10 cấp độ gió, khả năng xoay đa hướng, phát ion âm, khóa trẻ em và bộ lọc có tuổi thọ khoảng 3.000 tiếng, Acerpure Cool C2-UVC đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của nhiều nhóm người dùng.

Hệ thống cảm biến thông minh trên Acerpure Cool C2-UVC.

Xu hướng đầu tư cho sức khỏe đang dịch chuyển từ giải quyết vấn đề khi phát sinh sang chủ động kiến tạo môi trường sống tốt hơn mỗi ngày. Trong đó, phòng ngủ là nơi nhiều gia đình ưu tiên cải thiện bởi đây là không gian phục hồi năng lượng sau một ngày làm việc.

Ứng dụng thông minh Acerpure Life có trên điện thoại.

Với khả năng kết hợp giữa máy lọc không khí, quạt đối lưu và công nghệ hỗ trợ theo dõi chất lượng không khí, Acerpure Cool C2-UVC mang đến giải pháp toàn diện cho không gian sống hiện đại. Không chỉ góp phần tạo bầu không khí trong lành hơn, thiết bị còn phản ánh xu hướng chăm sóc sức khỏe từ những yếu tố tưởng chừng nhỏ nhất - bắt đầu từ mỗi hơi thở trong ngôi nhà của mình.