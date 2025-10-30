Acerpure - hệ sinh thái chăm sóc gia đình trọn vẹn

Các dòng sản phẩm của Acerpure sẽ giúp người dùng trải nghiệm cuộc sống thông minh và hiện đại, nhờ thế chăm sóc trọn vẹn từng thành viên trong gia đình.

Acerpure Smart Home là hệ sinh thái nơi máy lọc không khí, máy lọc nước và quạt tuần hoàn kết nối để tối ưu toàn bộ môi trường sống, thay vì chỉ giải quyết từng vấn đề nhỏ lẻ.

Thiết bị lọc bụi mịn và tự động phản hồi theo môi trường

Bụi mịn PM2.5 là “kẻ thù vô hình” trong mọi căn hộ đô thị. Đó là lý do Acerpure phát triển dòng máy lọc không khí bụi mịn với cảm biến thông minh, bộ lọc HEPA và công nghệ UVC giúp xử lý cả bụi mịn PM1.0, vi khuẩn và mùi hóa học.

Máy lọc không khí bụi mịn Acerpure Cool C3 3in1.

Là máy lọc không khí chính hãng, thiết bị không chỉ lọc không khí mà còn đo chất lượng không khí theo thời gian thực và tự động điều chỉnh công suất phù hợp. Khi chỉ số bụi tăng, thiết bị sẽ kích hoạt chế độ lọc mạnh; khi không khí không đạt chuẩn, máy giảm mức hoạt động để tiết kiệm năng lượng.

Quạt tuần hoàn làm mát và phân phối không khí sạch

Trong hệ sinh thái Acerpure, quạt tuần hoàn không chỉ đóng vai trò làm mát mà còn giúp phân phối đều không khí sạch trong phòng. Với khả năng đưa luồng gió đi xa 25 m và có khả năng giúp không khí lan tỏa trong phạm vi 308 m2, đây là sự khác biệt giữa thiết bị quạt thông thường và một phần tử thông minh trong hệ sinh thái quạt tuần hoàn Acerpure.

Quạt đối lưu Acerpure Cozy F2.

Với công nghệ DC Inverter, thiết bị giúp giảm tiêu thụ điện năng, đồng thời tạo ra không gian nghỉ ngơi, thư giãn nhờ sự hoạt động êm ái của động cơ DC Inverter cùng độ ồn cực thấp chỉ khoảng 24 dB.

Máy lọc nước giúp sống xanh, sống an toàn

Không riêng không khí, nguồn nước trong căn hộ hiện đại cũng cần được quản lý thông minh. Thiết bị của Acerpure sẽ giúp người dùng có nguồn nước tiêu chuẩn, bao gồm máy lọc nước để bàn Aqua WP5 sử dụng lọc RO và kết hợp UV, hiển thị chỉ số TDS trực quan giúp người dùng biết độ sạch của nước đang ở mức nào. Bên cạnh đó, máy lọc nước Aqua WP3 sở hữu thiết kế để bàn nhỏ gọn, giúp dễ bố trí trong bếp hoặc văn phòng gia đình, đồng thời vẫn giữ được tiêu chuẩn lọc nghiêm ngặt.

Máy lọc nước mini Acerpure Aqua WP3.

Tuy nhiên, hệ sinh thái chỉ thực sự có ý nghĩa khi các thiết bị giao tiếp với nhau. Ứng dụng Acerpure Life sẽ đóng vai trò trung tâm kết nối, giúp quản lý chỉ số không khí, nước và hiệu suất của từng thiết bị. Nhờ vậy, người dùng có thể theo dõi chất lượng không khí sau khi máy lọc hoạt động, kiểm tra công suất quạt tuần hoàn. Từ một ứng dụng duy nhất, mọi thứ đều được hiển thị trực quan, giúp bạn “đọc được hơi thở” của ngôi nhà mình.