Không gian trong lành, an toàn cùng máy lọc không khí cao cấp Acerpure

Các dòng sản phẩm máy lọc không khí cao cấp Acerpure giúp bảo vệ gia đình khỏi tác nhân gây hại sức khỏe.

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng trở thành mối lo tại đô thị, nhiều gia đình tìm đến giải pháp công nghệ để bảo vệ sức khỏe. Các dòng máy lọc không khí cao cấp Acerpure mang đến không gian sống an toàn, trong lành và tiện nghi cho từng thành viên trong nhà.

Sự cần thiết của máy lọc không khí

Trẻ em và người già có hệ hô hấp yếu hơn người trưởng thành, dễ bị ảnh hưởng bởi bụi mịn, virus, vi khuẩn và dị ứng từ môi trường. Trong không gian khép kín như phòng ngủ hay phòng khách, nồng độ bụi siêu mịn PM1.0 và PM2.5 có thể tích tụ dày đặc mà mắt thường khó nhận biết.

Máy lọc không khí cao cấp không chỉ giúp loại bỏ hạt bụi siêu nhỏ, mà còn tạo môi trường sống an toàn, trong lành, hỗ trợ giấc ngủ ngon và sự phát triển khỏe mạnh của trẻ. Với triết lý “Trong lành từng khoảnh khắc”, Acerpure phát triển sản phẩm đa dạng, phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng.

Acerpure Cool C2-UVC - máy lọc toàn diện cho không gian rộng

Dành cho gia đình có phòng khách hoặc không gian sinh hoạt chung, máy lọc không khí cao cấp kết hợp quạt đối lưu Acerpure COOL C2-UVC nổi bật với công suất lọc 307 m3/h, phù hợp diện tích lên đến 45 m2.

Máy trang bị bộ lọc HEPA H13 4in1 loại bỏ đến 99,97% bụi mịn PM1.0 và vi khuẩn; công nghệ UVC và ion âm tiêu diệt đến 99,99% virus và vi khuẩn trong không khí, theo công bố từ nhà sản xuất. Thiết kế quạt đối lưu độc đáo giúp tuần hoàn không khí sạch nhanh chóng.

Với những ưu điểm trên, Acerpure Cool C2-UVC là lựa chọn tối ưu cho gia đình muốn bảo vệ sức khỏe mọi thành viên trong không gian sinh hoạt lớn.

Máy lọc không khí cao cấp Acerpure Cool C2-UVC.

Acerpure Cool C3 3in1 - bảo vệ nhẹ êm cho giấc ngủ

Dành cho diện tích phòng 17-35 m2, máy lọc không khí Acerpure COOL C3 3in1 được thiết kế đặc biệt phù hợp phòng ngủ trẻ em. Máy tích hợp đèn ngủ dịu nhẹ, không gây chói mắt, phù hợp không gian phòng ngủ. Bộ lọc HEPA anti-virus 3in1 loại bỏ bụi siêu mịn PM1.0, phấn hoa và tác nhân gây dị ứng. Quạt đối lưu tuần hoàn không khí sạch đều khắp phòng, giữ không gian luôn tươi mới.

Nhờ sự kết hợp giữa lọc không khí sạch và ánh sáng dịu nhẹ, Acerpure Cool C3 3in1 trở thành lựa chọn tối ưu cho ba mẹ trong việc bảo vệ giấc ngủ và sức khỏe cho trẻ nhỏ.

Máy lọc không khí Acerpure Cool C3 3in1 nhỏ gọn.

Acerpure Pro P2 - máy lọc thông minh cho gia đình hiện đại

Trong thời đại công nghệ, nhiều phụ huynh mong muốn theo dõi và kiểm soát chất lượng không khí qua màn hình điện thoại. Máy lọc không khí Acerpure Pro P2 đáp ứng nhu cầu này với khả năng kết nối ứng dụng Acerpure Life.

Máy sở hữu công suất lọc mạnh mẽ 324 m2/h, loại bỏ bụi mịn PM1.0, phù hợp phòng đến 45m2. Bộ lọc HEPA H13 4in1 giúp loại bỏ bụi mịn PM1.0 và vi khuẩn hiệu quả. Trong khi đó, công nghệ UVC và ion âm hỗ trợ diệt khuẩn 99,99%, theo công bố từ nhà sản xuất. Máy hỗ trợ thiết bị điều khiển thông minh từ xa, thiết lập chế độ lọc theo từng nhu cầu.

Acerpure Pro P2 là lựa chọn lý tưởng cho gia đình ưa thích sự tiện lợi và hiện đại trong quản lý chất lượng không khí.

Máy lọc không khí Acerpure Pro P2 phù hợp mọi không gian.

Acerpure Pro P2 Classic tiết kiệm, bền bỉ và hiệu quả

Nếu mong muốn máy lọc không khí gia đình bền bỉ và tiết kiệm, Acerpure Pro P2 Classic là giải pháp cân bằng giữa hiệu suất và chi phí. Máy sử dụng bộ lọc HEPA 3in1+, giúp loại bỏ 99,9% bụi mịn PM1.0 và PM2.5, theo công bố từ nhà sản xuất. Màng lọc than hoạt tính hỗ trợ khử mùi, loại bỏ khí formaldehyde, nicotine và mùi khó chịu khác. Động cơ DC-Inverter được tính toán tiết kiệm 50% điện năng so với thiết bị thông thường. Với 5 chế độ vận hành thông minh, máy phù hợp nhiều tình huống sinh hoạt gia đình.