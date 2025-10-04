Acerpure Aqua - máy lọc nước tiện nghi, sẵn sàng mọi khoảnh khắc

Acerpure Aqua mang đến nguồn nước nóng, lạnh và tinh khiết ngay tức thì. Chỉ cần một chạm, người dùng có ngay nước sạch theo nhu cầu mà không mất thời gian chờ đợi.

Trong nhịp sống bận rộn, việc có ngay nguồn nước tinh khiết, nóng hay lạnh chỉ sau một chạm không chỉ mang lại sự tiện nghi, mà còn giúp gia đình tiết kiệm thời gian và an tâm hơn cho sức khỏe.

Acerpure Aqua WP3 - máy lọc nước để bàn nhỏ gọn

Acerpure Aqua WP3 có khả năng điều chỉnh nhiệt độ nước nóng từ 45 độ C đến 95 độ C trong 3 giây. Chỉ một thao tác, người dùng đã có ngay cốc nước sôi để pha trà, nấu mì hoặc pha sữa cho em bé. So với việc phải chờ ấm điện hay bếp ga, Aqua WP3 tiết kiệm hàng chục phút mỗi ngày, biến những tình huống gấp gáp trở nên nhẹ nhàng.

Bên cạnh đó, Aqua WP3 sở hữu thiết kế nhỏ gọn với chiều ngang 8 cm, dễ dàng đặt ở góc bếp, trên bàn làm việc hoặc thậm chí trên tủ đầu giường. Với vóc dáng nhỏ gọn, chiếc máy lọc nước để bàn này không chiếm nhiều diện tích nhưng lại mang đến sự tiện lợi lớn lao.

Máy lọc nước để bàn Acerpure Aqua WP3.

Bên trong Aqua WP3 là một hệ thống lọc DCF đa tầng, loại bỏ vi khuẩn, kim loại nặng và clo dư, cho nguồn nước an toàn và tinh khiết. Công nghệ Smart Wash tự động vệ sinh hệ thống ống dẫn nước duy trì độ sạch lâu dài, hạn chế mảng bám và vi sinh vật phát triển.

Đặc biệt, khóa an toàn trẻ em cùng hệ thống cảnh báo thiếu nước giúp Aqua WP3 trở thành một sản phẩm đáng tin cậy cho mọi thành viên trong gia đình.

Acerpure Aqua WP5 -máy lọc nước RO nóng lạnh đa năng

Nếu Aqua WP3 là lựa chọn lý tưởng cho không gian nhỏ và nhu cầu cá nhân thì Acerpure Aqua WP5 lại là sản phẩm lọc nước dành cho cả gia đình. Aqua WP5 là một máy lọc nước RO nóng lạnh tích hợp nhiều tiện ích, cung cấp nước nóng, nước lạnh 5 độ C và nước nhiệt độ thường chỉ trong tích tắc.

Aqua WP5 được trang bị hệ thống lọc RO 5in1 kết hợp tia UV kép, loại bỏ tạp chất và vi khuẩn có trong nước. Sản phẩm luôn cho nguồn nước sạch tinh khiết, đạt chuẩn an toàn để uống trực tiếp. Sản phẩm với tính năng đặc biệt cho phép người dùng tùy chỉnh chính xác nhiệt độ và dung tích sử dụng nước từ 150 ml đến 999 ml nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Máy lọc nước RO nóng lạnh Acerpure Aqua WP5.

Máy còn được thiết kế với bình chứa nước 5 lít và bình nước tinh khiết rời có dung tích 1,6 lít. Cùng với đó là tính năng Smart Wash tự làm sạch tất cả đường ống và bộ lọc bên trong, giúp gia chủ dễ dàng bảo trì mà không tốn nhiều công sức.

Về thiết kế, Aqua WP5 mang phong cách hiện đại với bảng điều khiển trực quan, màu sắc trang nhã. Đây không chỉ là một thiết bị gia dụng, mà còn là điểm nhấn công nghệ trong không gian sống.

Tiện nghi tức thì cho mọi khoảnh khắc

Dù khác biệt về quy mô và tính năng, Aqua WP3 và WP5 đều mang đến nguồn nước tinh khiết và tiện nghi tức thì, ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Với Aqua WP3, người dùng có ngay cốc nước sôi chỉ trong 3 giây, gọn gàng trong không gian nhỏ. Với Aqua WP5, người dùng có sự tiện nghi toàn diện bao gồm nguồn nước tinh khiết, khả năng điều chỉnh nóng lạnh tức thì có thể đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả thành viên trong gia đình.

Cả hai máy lọc nước để bàn không cần lắp đặt cầu kỳ, giúp tiết kiệm không gian và thời gian. Đặc biệt, khi so sánh với các phương pháp truyền thống như ấm đun hay tủ lạnh, Acerpure Aqua giúp tiết kiệm điện năng, giảm thiểu lãng phí và góp phần hạn chế sử dụng chai nhựa.