Những tính năng đáng chú ý trên điều hòa Funiki thế hệ mới năm 2026

Giữ thế mạnh về độ bền, điều hòa Funiki 2026 mang đến cải tiến đáng giá, tập trung vào nhu cầu thực tế. Nâng cấp này giúp tối ưu chi phí, giúp việc sử dụng trở nên tiện lợi hơn.

"Những ngày nắng nóng, tôi mở cửa vào nhà là thấy nóng hầm hập, bật điều hòa mãi mới thấy dễ chịu. Tôi thi thoảng quên tắt điều hòa khi ra ngoài, tiền điện cuối tháng tăng nhiều cũng xót ví”, chị Lan Anh (Hà Nội) chia sẻ. Những phiền toái nhỏ này là nỗi lòng chung của nhiều người dùng đô thị hiện nay.

Tối ưu trải nghiệm

Nắm bắt tâm lý người dùng, Điện lạnh Hoà Phát ra mắt dòng điều hòa thông minh Funiki Power AI 2026 được tích hợp tính năng kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng HAC-SmartLife. Người dùng dễ dàng thao tác điều khiển điều hòa trên điện thoại: Bật máy trước khi về nhà, kiểm tra trạng thái điều chỉnh máy theo nhu cầu dù ở bất cứ đâu.



Điều hòa Funiki 2026 hướng tới việc nâng cao chất lượng không gian sống và tối ưu hóa trải nghiệm.

Chị Lan Anh (Hà Nội) hào hứng với chiếc điều hòa Funiki Power AI mới mua. Chị tâm sự: "Những ngày trời nắng nóng, trước khi về nhà khoảng 10 phút, tôi mở app để bật sẵn điều hòa. Khi tôi về đến nơi là phòng mát mẻ dễ chịu, không còn nóng hầm hập, không phải đợi một lúc lâu mới mát như trước”.

Tối ưu chi phí vận hành

Tiền điện hàng tháng và phí sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ là mối bận tâm của người dùng khi sử dụng điều hòa. Theo tiêu chuẩn TCVN 7830:2021, điều hòa 9000BTU đạt nhãn năng lượng 5 sao khi có chỉ số CSPF 5.2 trở lên. Đối chiếu với tiêu chuẩn này, điều hòa Funiki Power AI HPIC 09TMU có chỉ số CSPF đạt 6.01 - chỉ số khá cao, thể hiện mức độ tiết kiệm điện rất tốt.

Chế độ Eco+ trên dòng điều hòa tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hỗ trợ tiết kiệm điện và đem lại sự thoải mái cho người dùng. Hiệu quả này đến từ sự kết hợp giữa công nghệ Inverter và thuật toán AI, cho phép hệ thống tự động điều chỉnh công suất máy nén linh hoạt theo thói quen người sử dụng và điều kiện môi trường thực tế.

Bài toán chi phí điện năng và yêu cầu làm lạnh nhanh trong mùa nắng nóng được giải quyết trên dòng điều hòa mới của Điện lạnh Hòa Phát.

Nhằm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe người dùng, điều hòa Funiki PowerAI được tích hợp tính năng tự làm sạch dàn lạnh Active Clean với chu trình 4 bước: Từ ngưng tụ nước, đóng băng để giữ lại bụi bẩn, rã đông tạo dòng cuốn trôi tạp chất cho đến sấy khô ngăn ngừa ẩm mốc, góp phần hạn chế các tác nhân gây hại bám trên dàn lạnh.

Điều hoà Funiki Power AI 2026 là câu trả lời của Điện lạnh Hòa Phát cho xu hướng tiêu dùng thông minh, chú trọng vào hiệu quả sử dụng thực chất.

Kết nối thông minh qua ứng dụng trên điện thoại là một trong những điểm bổ sung hoàn thiện trải nghiệm sử dụng trên điều hòa Funiki Power AI, bên cạnh khả năng làm mát nhanh, vận hành bền bỉ và tiết kiệm điện. Từ đó, điều hòa Funiki Power AI mang lại trải nghiệm tốt hơn với nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng của người dùng Việt về các thiết bị điện lạnh trong gia đình.