Bí quyết chọn điều hòa bảo vệ sức khỏe giữa ô nhiễm không khí

Những dòng điều hòa hiện đại tích hợp công nghệ phát ion chủ động và AI đang trở thành “lá chắn” quan trọng, giúp thanh lọc bụi mịn và vi khuẩn để bảo vệ không gian sống.

Ô nhiễm không khí đang trở thành vấn đề được quan tâm tại nhiều đô thị lớn, khi nồng độ bụi mịn liên tục vượt ngưỡng khuyến cáo. Thực tế này đang làm thay đổi cách người tiêu dùng lựa chọn điều hòa.

Thay vì chỉ quan tâm đến công suất hay khả năng làm lạnh nhanh, nhiều người bắt đầu tìm kiếm thiết bị sở hữu các tính năng cải thiện chất lượng không khí, nhất là khi điều hòa phải hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Chủ động làm sạch không khí nhờ công nghệ tiên tiến

Để đáp ứng nhu cầu về không gian sống dễ chịu hơn, nhiều dòng điều hòa hiện nay được tích hợp giải pháp lọc khí chủ động. Trên dòng LG DualCool AI Air, công nghệ Plasmaster Ionizer++ được sử dụng như tính năng hỗ trợ làm sạch không khí trong phòng thông qua cơ chế phát ion.

Khác với màng lọc thụ động vốn chỉ phát huy hiệu quả khi không khí đi qua thiết bị, công nghệ Ionizer hoạt động theo hướng chủ động hơn khi phát tán ion trực tiếp vào không gian phòng. Trên các dòng điều hòa sử dụng Plasmaster Ionizer++, hệ thống này có khả năng giải phóng lượng ion âm cao gấp ba lần so với thế hệ trước, lên đến hàng chục nghìn tỷ ion. Các ion này lan tỏa trong không khí, tương tác với vi khuẩn, tác nhân gây mùi và hạt lơ lửng, từ đó hỗ trợ làm giảm mật độ yếu tố không mong muốn trong môi trường sống.

Cùng với công nghệ phát ion, các mẫu điều hòa LG DualCool AI Air còn được trang bị thêm bộ lọc bụi mịn PM2.5 nhằm hỗ trợ giữ lại hạt bụi có kích thước nhỏ trong không khí. Trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn, bộ lọc này cho thấy khả năng giúp giảm đáng kể nồng độ bụi PM2.5 sau khoảng thời gian vận hành nhất định.

Ở góc độ vận hành dài hạn, một số model còn được tích hợp chế độ Freeze Cleaning, cho phép điều hòa tự làm sạch dàn lạnh từ bên trong. Cơ chế này hoạt động theo quy trình đóng băng bề mặt dàn lạnh để giữ lại bụi bẩn và vi khuẩn, rửa trôi bằng nước băng tan, sau đó sấy khô nhằm hạn chế ẩm mốc và mùi khó chịu.

Bên cạnh đó, thiết bị điều hòa của LG còn được thiết kế để kiểm soát độ ẩm trong phòng ở mức khoảng 60% - ngưỡng được xem là phù hợp khuyến nghị 60-70% theo Tiêu chuẩn quốc gia về thông gió và điều hòa không khí TCVN 5687:2024. Nhờ đó, người dùng có thể hạn chế tình trạng khô da, kích ứng hoặc cảm giác khó chịu khi sử dụng điều hòa liên tục, đồng thời chủ động theo dõi và điều chỉnh môi trường sống theo nhu cầu cá nhân.

AI Air và xu hướng điều hòa “tự điều chỉnh” theo người dùng

Bên cạnh công nghệ liên quan đến lọc khí, trí tuệ nhân tạo cũng dần trở thành điểm khác biệt trên các dòng điều hòa mới. Điểm nhấn là công nghệ AI Air với khả năng tự động điều chỉnh nhiệt độ, hướng gió và tốc độ gió tối ưu theo ba giai đoạn: Làm lạnh nhanh, làm mát gián tiếp và làn gió êm dịu (Soft Air). Theo nhà sản xuất, điều này giúp hạn chế sốc nhiệt và mang lại sự dễ chịu cho cả người có cơ địa nhạy cảm.

LG DualCool AI Air sở hữu thiết kế cửa gió kép, giúp luồng gió phân tán đều hơn trong không gian.

LG DualCool AI Air sở hữu thiết kế cửa gió kép, giúp luồng gió phân tán đều hơn trong không gian, tăng hiệu suất làm mát nhanh hơn 23% và xa hơn 22% so với các dòng điều hòa truyền thống. Nhờ đó, người dùng có thể tận hưởng không khí mát đồng đều, bất kể mọi vị trí trong phòng.

Ngoài ra, thiết bị được trang bị cảm biến thông minh giúp tối ưu hóa hiệu suất hoạt động, hạn chế lãng phí năng lượng. Khi phát hiện người dùng, máy tự động tinh chỉnh hướng gió phù hợp. Khi không có người trong phòng, điều hòa chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng hoặc tự động tắt máy, ngăn ngừa thất thoát năng lượng.

Khi kết hợp yếu tố như vận hành ổn định, tiết kiệm điện, hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí và khả năng tự làm sạch, những dòng điều hòa như LG DualCool AI Air được xem là lựa chọn phù hợp cho gia đình sống tại đô thị. Độc giả tham khảo thêm thông tin các dòng điều hòa LG tại đây.