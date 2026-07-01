Từ hôm nay, chia sẻ bài báo không đúng cách bị phạt đến 30 triệu

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Phỏng vấn chuyên gia khí tượng để lý giải nguyên nhân

Phân tích do phóng viên khai thác qua tác nghiệp là công sức của họ. Lấy lại để viết, kể cả bằng câu chữ mới, vẫn là vi phạm.