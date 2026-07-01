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Từ hôm nay, chia sẻ bài báo không đúng cách bị phạt đến 30 triệu

  • Thứ tư, 1/7/2026 11:42 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Nghị định 174/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tới 30 triệu đồng với tổ chức có hành vi cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí không được sự đồng ý của chủ sở hữu.

Chia sẻ bài báo trên mạng thế nào để không bị phạt 30 triệu đồng?
NGHỊ ĐỊNH 174/2026/NĐ-CP
· Hiệu lực từ 1/7
Phạt hành vi cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí khi chưa được chủ sở hữu quyền đồng ý.
Tổ chức vi phạm
20–30
triệu đồng
Cá nhân vi phạm
10–15
triệu đồng

Khi nào an toàn, khi nào có thể bị phạt?

Không bị xem là vi phạm
Bấm nút “Chia sẻ” hoặc đăng đường link bài báo từ website chính thức của toà soạn - vì link vẫn dẫn về bài gốc của tác giả.
Dùng lại thông tin phổ biến ai cũng tiếp cận được: Hà Nội nắng nóng 40°C, một vụ tai nạn trên đường…
Có thể bị phạt
Đăng link nhưng đồng thời sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung để đăng lại trên mạng xã hội.
“Xào nấu” - tổng hợp, cắt ghép tin của báo thành bài đăng của mình.
Lấy phân tích, lý giải, dữ liệu do phóng viên khai thác rồi viết lại bằng câu chữ mới - dù không chép nguyên văn.
Đăng lại dù một phần hay toàn bộ bài khi chưa được chủ sở hữu cho phép.

Thông tin phổ biến và công sức tác nghiệp

Tự do dùng lại
“Hà Nội nắng nóng 40°C”
Thông tin phổ biến, ai cũng tiếp cận được, dùng lại không mặc nhiên là vi phạm bản quyền.
Có bản quyền
Phỏng vấn chuyên gia khí tượng để lý giải nguyên nhân
Phân tích do phóng viên khai thác qua tác nghiệp là công sức của họ. Lấy lại để viết, kể cả bằng câu chữ mới, vẫn là vi phạm.

3 nguyên tắc cần nhớ

01
Ai tạo ra tác phẩm, người đó sở hữu tác phẩm.
02
thương mại hay phi thương mại, đều phải xin phép chủ sở hữu.
03
Ghi nguồn, dẫn tên báo không đồng nghĩa được phép dùng lại. Quyền cho phép vẫn thuộc chủ sở hữu.
Nguồn: Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); phát biểu của Cục trưởng Lê Quang Tự Do tại Hội nghị sơ kết lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm 2026, ngày 24/6.

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Quang Nam - Nhật Minh

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