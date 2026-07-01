Zalo tăng cường bảo vệ tài khoản với tính năng Bảo mật 2 lớp

Nhằm mang đến trải nghiệm trực tuyến an toàn và riêng tư cho hàng chục triệu người dùng, Zalo nâng cấp tính năng Bảo mật 2 lớp, giúp người dùng bảo vệ tài khoản.

Khi kích hoạt tính năng Bảo mật 2 lớp, quá trình đăng nhập trên thiết bị mới sẽ cần thêm bước xác minh bằng mã OTP bên cạnh mật khẩu. Nhờ cơ chế xác minh nhiều lớp này, nguy cơ bị truy cập trái phép sẽ giảm đáng kể ngay cả trong trường hợp mật khẩu bị lộ hoặc bị đánh cắp.

Hiện nay, có nhiều cách để nhận mã OTP xác thực như liên kết email, số điện thoại hoặc xác minh trên thiết bị tin cậy trước đó. Trong đó, phương thức liên kết email được khuyến nghị vì thuận tiện hơn cho người dùng.

Tuy nhiên, tăng cường bảo mật không chỉ dừng ở bước đăng nhập. Việc thường xuyên kiểm tra trạng thái an toàn của tài khoản cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế rủi ro. Vì vậy, Zalo tích hợp mục Kiểm tra bảo mật trên giao diện ứng dụng, cho phép người dùng rà soát nhanh tình trạng an toàn của tài khoản. Tại đây, người sử dụng có thể bật tính năng Bảo mật 2 lớp, kiểm tra thông tin định danh, số điện thoại liên kết, phiên bản ứng dụng và các thiết lập bảo mật quan trọng. Hệ thống cũng đưa ra những khuyến nghị để nâng cao mức độ an toàn chỉ với vài thao tác.

Người dùng có thể chủ động bật tính năng Bảo mật 2 lớp để bảo vệ tài khoản.

Bên cạnh việc bảo vệ quyền truy cập, Zalo còn mở rộng các giải pháp bảo vệ danh tính trên môi trường số. Gần đây, nền tảng này cập nhật tính năng Chống chụp màn hình ảnh đại diện giúp hạn chế việc sao chép avatar để giả mạo tài khoản. Giải pháp này góp phần hạn chế nguy cơ lừa đảo thông qua hành vi giả mạo danh tính.

Trong bối cảnh các hình thức tấn công mạng ngày càng tinh vi, công tác bảo mật cần được xây dựng theo hướng nhiều lớp và diễn ra xuyên suốt trong quá trình sử dụng sản phẩm. Việc bổ sung các công cụ bảo vệ không chỉ giúp tăng cường an toàn cho tài khoản, mà còn khuyến khích mỗi người chủ động hình thành thói quen bảo mật trên môi trường số.

Bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Chuyển đổi số của Zalo, cho biết: “Chúng tôi xem việc đồng hành cùng người dùng trong bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư, bảo mật tài khoản không chỉ là trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ với người sử dụng dịch vụ mà còn là trách nhiệm đơn vị công nghệ với cộng đồng và xã hội. Chúng tôi khuyến khích người dùng thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn và sử dụng các công cụ của nền tảng để tối ưu bảo mật cho tài khoản cá nhân trên Zalo, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay”.