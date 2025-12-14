Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công an Bắc Ninh bắt liên tiếp 4 đối tượng truy nã đỏ của Interpol

  • Chủ nhật, 14/12/2025 05:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên tiếp lập chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa được Bộ Công an gửi thư khen sau khi bắt giữ 4 đối tượng truy nã đỏ của Interpol.

Trong thư khen, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao nỗ lực của Công an tỉnh Bắc Ninh khi trong năm 2025 đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, qua đó giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Kết quả nổi bật là số đối tượng truy nã bị bắt giữ, vận động đầu thú đã giảm hơn 23% so với năm 2024.

Đáng chú ý, từ tháng 10/2025 đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã liên tiếp bắt giữ 4 đối tượng truy nã đỏ quốc tế theo yêu cầu của Interpol, kịp thời chuyển giao cho cơ quan chức năng các nước liên quan.

Đây được đánh giá là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính chủ động, quyết liệt và sự gương mẫu của Công an tỉnh Bắc Ninh trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về công tác truy nã tội phạm, góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm 20% số đối tượng truy nã.

Cong an Bac Ninh anh 1

Công an tỉnh Bắc Ninh bàn giao đối tượng truy nã đỏ của Interpol.

Theo Bộ Công an, những kết quả này không chỉ có ý nghĩa trực tiếp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương mà còn góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, nâng cao uy tín và vị thế của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, giữ vai trò gương mẫu, đi đầu trong triển khai các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu công tác thời gian tới, phấn đấu lập thêm nhiều chiến công xuất sắc.

Nguyễn Thắng/Tiền Phong

Công an Bắc Ninh Bắc Ninh bắt giữ truy nã Interpol

    Xu ly nhieu doi tuong danh bac o Vinh Long hinh anh

    Xử lý nhiều đối tượng đánh bạc ở Vĩnh Long

    8 giờ trước 22:27 13/12/2025

    0

    Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với công an xã Trung Ngãi (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức triệt phá một điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và đá gà, thắng thua bằng tiền tại ấp Phú Nông, xã Trung Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

