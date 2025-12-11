Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Truy nã người phụ nữ 'cầm' tiền với lời hứa giúp đi xuất khẩu lao động

  • Thứ năm, 11/12/2025 11:59 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Thu Huyền (SN 1992; thường trú tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, năm 2024, Bùi Thu Huyền hứa hẹn làm thủ tục xuất khẩu lao động cho anh C (trú tại Nghệ An). Đối tượng nhiều lần đưa ra thông tin gian dối và chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của anh C.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 13/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thu Huyền về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Truy na, nguoi phu nu anh 1

Quyết định truy nã đối tượng Bùi Thu Huyền.

Ngày 27/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Bùi Thu Huyền.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

https://anninhthudo.vn/truy-na-nguoi-phu-nu-cam-100-trieu-voi-loi-hua-giup-di-xuat-khau-lao-dong-post632272.antd

Linh Nhi/An ninh Thủ đô

Truy nã người phụ nữ Hà Nội Phú Thọ Truy nã người phụ nữ

  • Phú Thọ

    Phú Thọ
    • Diện tích: 3.533,4 km²
    • Dân số: 1.351.000 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 11 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
    • Mã điện thoại: 210
    • Biển số xe: 19

Đọc tiếp

Triet pha truong ga, tam giu 23 doi tuong hinh anh

Triệt phá trường gà, tạm giữ 23 đối tượng

3 giờ trước 08:59 11/12/2025

0

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết phối hợp triệt phá một trường gà quy mô lớn, tạm giữ hình sự 23 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Bo Cong an chi dao mo rong dieu tra vu Doan Van Sang hinh anh

Bộ Công an chỉ đạo mở rộng điều tra vụ Đoàn Văn Sáng

5 giờ trước 06:55 11/12/2025

0

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật liên quan đến vụ Đoàn Văn Sáng giết người xảy ra tại xã Hữu Lũng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý