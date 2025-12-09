Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Truy nã đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng qua app CashVN

  • Thứ ba, 9/12/2025 13:14 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đang truy nã một nhân viên công ty cho vay lãi nặng qua app CashVN. Trong đường dây này, các đối tượng đã thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Trần Ngọc Quang (SN 1992, thường trú trước đây tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng; nay là phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Truy na doi tuong, trong duong day, cho vay lai nang, qua app CashVN anh 1

Đối tượng Quang. Ảnh: CAHN.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2020-2022, Quang làm nhân viên công ty cho vay lãi nặng qua app CashVN.

Các đối tượng đã thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 10/01/2023, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Quang về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan công an thông báo nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (SĐT 0966022868), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

Thanh Hà/Tiền Phong

