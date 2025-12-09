Nhân viên công ty giao nhận hàng quốc tế tiếp tay vận chuyển ma túy

Là nhân viên công ty giao nhận hàng, bị cáo đã giúp sức cho đường dây vận chuyển ma túy quốc tế và phải trả giá đắt.

Ngày 8/12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Trung Dũng (SN 1984, ngụ TP.HCM) 22 năm tù về 2 tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Vận chuyển trái phép chất ma túy", cộng án cũ 2 năm tù, tổng hợp Dũng lãnh 24 năm tù. Phí Mạnh Cường (SN 1984, ngụ TP.HCM) 20 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, trưa 26/4/2023, tại trước nhà số 6 đường Thăng Long, Phường 2, quận Tân Bình (cũ), cơ quan chức năng phát hiện một bưu kiện có chứa 2 bánh heroin gửi sang Australia do Phí Mạnh Cường gửi theo chỉ đạo của Lê Trung Dũng.

Ngày 28/4/2023, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Trung Dũng và Phi Mạnh Cường thuộc phường Tân Thới Hiệp, Quận 12 (cũ) công an thu giữ 695,1 gam heroine và 0,5 gam Methamphetamine, 3 khẩu súng ngắn, 21 viên đạn cao su; 3 viên đạn bằng kim loại. Vật chứng là súng và đạn thu giữ của Dũng được giám định thì 3 khẩu súng ngắn và 21 viên đạn cao su, thuộc nhóm công cụ hỗ trợ; 3 viên đạn bằng kim loại thuộc nhóm vũ khí quân dụng.

Hai bị cáo tại tòa.

Kết quả điều tra đã xác định vào tháng 4/2022, Lê Trung Dũng quen biết người thanh niên tên Quốc (không rõ lai lịch) ở thành phố Phnom Penh, Campuchia, sử dụng tài khoản Telegram. Quốc thuê Dũng nhận ma túy tại TP.HCM vận chuyển đi Australia.

Dũng sử dụng tài khoản Telegram để liên lạc với Quốc. Đến tháng 11/2022, theo yêu cầu của Quốc, Dũng về TPHCM tìm hiểu cách thức vận chuyển ma túy sang Australia, thì quen biết với Phí Mạnh Cường là nhân viên tư vấn giao hàng quốc tế của Công ty cổ phần UPS Việt Nam (địa chỉ số 18A đường Cộng Hòa, Phường 12, quận Tân Bình cũ).

Dũng thuê Cường vận chuyển ma túy sang Australia, tiền công là 50 triệu đồng/1 bánh Heroine, Cường đồng ý. Cường sử dụng tài khoản Telegram để liên lạc với Dũng. Từ tháng 1/2021 đến ngày 25/4/2023, Dũng đã nhận Heroine từ Quốc, sau đó chuyến cho Cường, để Cường làm thủ tục vận chuyển sang Australia.

Cụ thể, ngày 10/3/2021, Quốc yêu cầu Dũng lấy một bịch muối ăn, làm thủ tục gửi sang Australia, theo địa chỉ của Quốc cung cấp, nhằm mục đích tìm hiểu quy trình, thủ tục, cách thức vận chuyển và kiểm tra hàng hóa của Công ty cổ phần UPS Việt Nam.

Sau khi Cường vận chuyển được bịch muối ăn theo yêu cầu của Quốc, Quốc chuyển 100 triệu đồng trả công cho Dũng, Dũng chuyển 50 triệu đồng trả công cho Cường vào tài khoản của Cường. Đến ngày 23/3/2023, Cường chuyển đến ở cùng với Dũng tại nhà của Dũng (Quận 12 cũ) để thuận tiện cho việc vận chuyển ma túy.

Ngày 25/3/2023, Quốc cử người đàn ông (không rõ lai lịch) giao cho Dũng 2 bánh Heroine (trọng lượng 694,9500 gam) tại nhà của Dũng. Dũng cất giấu 2 bánh Heroine trong phòng ngủ và nói cho Cường biết nếu giao thành công 2 bánh Heroine này, Quốc trả công cho Dũng là 300 triệu đồng, Dũng sẽ trả công cho Cường 100 triệu đồng.

Đến ngày 27/3/2023, Quốc gửi địa chỉ người nhận 2 bánh heroine tại Australia cho Dũng, Dũng nhắn lại thông tin cho Cường biết. Ngày 28/3/2023, Dũng và Cường lấy 2 bánh Heroine cho vào bao cao su, bỏ vào 2 hộp nhựa rồi đổ keo vuốt tóc lên trên, đóng gói vào thùng carton, nhằm tránh bị phát hiện.

Sau đó, Dũng chạy xe máy chở Cường mang 2 bánh Heroine đến Công ty cổ phần UPS Việt Nam, để Cường làm thủ tục vận chuyển sang Australia. Ngày 11/4/2023, người nhận ma túy tại Australia thông báo cho Quốc biết đã nhận được 2 bánh Heroine, nên Quốc chuyển 300 triệu đồng trả công cho Dũng. Dũng chuyển 100 triệu đồng cho Cường.

Ngày 22/4/2023, Quốc cử người đàn ông (không rõ lai lịch) giao Dũng 4 bành Heroine (trọng lượng 1.390,08 gam) tại nhà của Dũng. Quốc yêu cầu Dũng vận chuyển sang Australia cho người mua làm 2 lần, mỗi lần 02 bánh heroine (sau khi vận chuyển được 2 bánh Heroine, thì mới vận chuyển tiếp 2 bánh còn lại), Dũng cất giấu 4 bánh heroine vào ngăn tủ quần áo trong phòng ngủ của Dũng và nói cho Cường biết sau khi vận chuyển được 4 bánh heroine này, sẽ trả công cho Cường 200 triệu đồng. Ngày

24/4/2023, Quốc nhắn tin cho Dũng địa chỉ người nhận 2 bánh Heroine tại Australia. Dũng nhắn lại thông tin người nhận ma túy tại Australia cho Cường biết. Đến ngày 25/4/2023, Dũng và Cường lấy 2 bánh heroine cho vào bao cao su, bỏ vào hộp nhựa rồi đỗ keo vuốt tóc lên trên, đóng gói vào thùng carton. Sau đó, Cường mang 2 bánh heroine đến Công ty cổ phần UPS Việt Nam làm thủ tục vận chuyển sang Australia, thì phát hiện cùng vật chứng như trên.

Đối với 0,5 gam ma túy, loại Methamphetamine thu giữ khi khám xét chỗ ở của Dũng là Dũng mua của một người tên Út Quậy (không rõ lai lịch), cất giấu để sử dụng.

Cáo trạng xác định, Lê Trung Dũng và Phi Mạnh Cường phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy với tổng khối lượng hơn 2 kg ma túy, loại heroine. Dũng đã thu lợi 250 triệu đồng, Cương đã thu lợi 150 triệu đồng. Ngoài ra, Lê Trung Dũng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" với khối lượng 0,5 gam ma túy, loại Methamphetamine, cất giấu để sử dụng.

Đối với hành vi Lê Trung Dũng tàng trữ 3 viên đạn là vũ khí quân dụng, bị khởi tố về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", đã được xử lý trong vụ án khác.

Cũng qua điều tra, Lê Trung Dũng xác định Huỳnh Chí Quốc chính là người tên Quốc. Nhưng do chỉ có lời khai của Dũng, trong khi đó Huỳnh Chỉ Quốc không khai nhận đã thực hiện hành vì như Dũng đã khai, nên không đủ chứng cứ để xử lý đối với Huỳnh Chí Quốc.